Kemeraltı konulu kısa film yarışması

Hezarfen Film Galeri, Kentimiz İzmir Derneği ve TARKEM işbirliğiyle düzenlenecek olan “Kısa Kısa Kemeraltı” Kısa Film Yarışması ile İzmir’in tarihi Kemeraltı bölgesine ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Son yıllarda gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları, etkinlikler ve yatırımlarla İzmirlilerin adeta yeniden keşfettiği Kemeraltı’nın ulusal ve uluslararası boyuttaki tanınırlığını artırmak üzere Hezarfen Film Galeri, Kentimiz İzmir Derneği ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) tarafından kısa film yarışması düzenleniyor. “Kısa Kısa Kemeraltı” Kısa Film Yarışması ile İzmir'in en değerli alanlarından biri olan Kemeraltı'nın tanıtımı ve bilinirliliğinin artırılması, İzmir'de film üretiminin büyütülmesi, İzmir'in ve özellikle Kemeraltı bölgesinin Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından biri yapmak için farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Hezarfen Film Galeri Direktörü Nesim Bencoya, İzmir’in bir sinema kenti olması için yıllardır çalıştıklarını belirterek Bağımsız Türkiye Sineması İzmir Buluşmaları, Shorts From Turkey, Sinema Burada etkinlikleri ve çeşitli ülkelere ilişkin film günleri düzenleyerek kentte ciddi bir sinerji yarattıklarını söyledi.

Kentimiz İzmir Derneği ve TARKEM ile birlikte düzenledikleri Kısa Kısa Kemeraltı yarışmasının bu sinerjye katkıda bulunduğu gibi İzmir ve Kemeraltı konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalığı artıracağını vurgulayan Bencoya, “Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen İzmir Seferad Kültür Festivali ile İzmirliler, Kemeraltı’nın hiç bilmedikleri boyutlarıyla tanıştılar. Kentin en önemli tarihsel bölgesini daha fazla tanıtmak için Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması, önemli bir fırsat olacak. Tüm sinemacıları yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nda uzunluğu en fazla 20 dk olan ve minimum üçte birlik süresi Kemeraltı bölgesinde çekilmiş olan kısa filmler yarışacak. Önümüzdeki günlerde kimlerden oluşacağı açıklanacak olan yarışma jürisi tarafından belirlenecek filmler içerisinde en iyi filme 10 bin TL, ikinci filme 5 bin TL ve üçüncü en iyi filme ise 3 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışma ile ilgili tüm bilgiler ve katılım şartnamesine, kisakisakemeralti.com adresinden ulaşılabiliyor.