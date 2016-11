Kenan Doğulu İzmir'de bu kez caz söyleyecek

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “1 Festival İzmir” kapsamında, 29 Kasım’da AASSM’de sahne alacak. Doğulu, ünlü İtalyan cazcıların yer alacağı konserde, sevilen parçalarını caz formatında seslendirecek. Konser, İtalya’daki 6 aylık çalışmayla aranje edilen eserlerin Türkiye’deki ilk lansmanı olması nedeniyle müzik otoriteleri tarafından da “heyecanla” bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) tarafından düzenlenen “1 Festival İzmir”, birbirinden ünlü sanatçı ve grupları ağırlamaya hazırlanıyor. Açılışını 28 Kasım akşamı Richard Bona ile Mandekan Cubano’nun yapacağı festivalin ikinci konuğu ise pop müziğinin yıldız isimlerinden Kenan Doğulu olacak. 29 Kasım 2016 Salı akşamı Büyük Salon’da sahne alacak Doğulu, İzmirli hayranlarının karşısına bu kez caz ağırlıklı bir repertuvarla çıkacak.



Sevilen parçaların caz aranjesi



Yapımcılığını Blue in Green grubunun üstlendiği konserin müzik direktörlüğü İtalyan caz müzisyenleri Furio di Castri ve Giampaolo Casati tarafından gerçekleştirilecek. Doğulu, Türkiye’de daha önce hiçbir pop müzik şarkıcısına yapılmamış olan big band aranjmanlarını kapsayan farklı bir proje ve yepyeni bir yorumla İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Sevilen sanatçı ‘Kenan Doğulu Swings With Blue In Green Allstars Band’ başlıklı konserde, sevilen parçalarının caz aranjelerini seslendirecek. Üflemeli çalgılardan oluşan 20 kişilik big band orkestrası, yaklaşık 90 dakikalık konser boyunca Doğulu ile birlikte sahnede olacak.



Bu konser, 6 aylık bir çalışmanın ürünü olarak İtalya’da aranje edilen eserlerin Türkiye’deki ilk lansmanı olması nedeniyle büyük önem taşıyor.



1993 yılında müzik listelerini altüst eden ilk albümü ‘Yaparım Bilirsin’ ile profesyonel müzik yaşamına etkili bir giriş yapan Kenan Doğulu, dünya çapında 7 milyondan fazla satan 13 stüdyo albümü ve 4 single çalışmasıyla bugün pop müziğin en nitelikli isimleri arasında gösteriliyor.



Led ekrandan da izlenebilecek



Büyükşehir Belediyesi, biletleri çok kısa sürede tükenen konsere bilet bulamayan müzikseverler için AASSM’nin bahçesine büyük led ekran ve 750 kişilik oturma düzeni kuracak. 3 Aralık’a kadar devam edecek olan festival, 30 Kasım’da ünlü Azeri yorumcu Alim Qasımov ve Camerata İzmir grubuyla devam edecek. Festivalin kapanışını ise Kerem Görsev Quartet gerçekleştirecek.