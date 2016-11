Kenan Doğulu İzmir'de caz söyledi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) bu yıl ilk kez düzenlenen “1 Festival İzmir”de sahne sırası Kenan Doğulu’daydı. Ünlü sanatçı, büyük ilgi gören konserinde caz ağırlıklı parçalar söyledi

Pop müziğin en çok sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin (AASSM) düzenlediği “1 Festival İzmir” kapsamında sevenleriyle buluştu. İzmirli sanatseverler için sahneye caz ağırlıklı bir repertuvarla çıkan Doğulu, hayranlarından büyük alkış aldı. 6 aylık bir çalışmanın ürünü olarak İtalya’da aranje edilen eserlerin Türkiye’deki ilk lansmanı olan ‘Kenan Doğulu Swings With Blue In Green Allstars Band’ başlıklı konser, Doğulu’nun farklı yorumuyla izleyenlerin beğenisini topladı. Doğulu’nun, üflemeli çalgılardan oluşan 20 kişilik big band orkestrası eşliğinde caz aranjeleriyle seslendirdiği şarkılarına hayranları da eşlik etti. Büyük Salon’daki konsere bilet bulamayan İzmirli bazı sanatseverler de, konseri AASSM Kü&c cedil;ük Salon’a kurulan led ekrandan izleme şansı buldu. Blue in Green grubunun yapımcılığındaki konserin müzik direktörlüğünü ise İtalyan caz müzisyenleri Furio di Castri ve Giampaolo Casati üstlendi.