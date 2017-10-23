Kent Söyleşileri 25 Ekim'de başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından gerçekleştirilen Kent Söyleşileri, yeni dönem programına Prof. Dr. Hasan Mert'in 25 Ekim’deki “Atatürk ve Cumhuriyete Giden Süreç” başlıklı konuşmasıyla başlıyor

Kent tarihi ve kültürü açısından önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), “Kent Söyleşileri” serisinde İzmirliler’i birbirinden önemli konular ve değerli konuklarla buluşturmaya devam ediyor.



Yaz döneminde ara verilen söyleşi serisinin yeni dönemi, 25 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de APİKAM’da başlıyor. “Atatürk ve Cumhuriyet’e giden Süreç” konulu etkinliğin konuşmacısı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hasan Mert. Söyleşide, Türk halkının Cumhuriyet'e yatkınlığını ve Osmanlı hanedanlığından Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişi sürecinde, Atatürk’ün bütün bir millet tarafından lider olarak kabul edilmesi gerçeği konuşulacak.



