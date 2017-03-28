Kent Söyleşileri'nde bu ay Ahmet Arslan var

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde düzenlenen “Kent Söyleşileri”nin bu ayki konuğu Prof. Dr. Ahmet Arslan olacak. Arslan “Felsefe ve Eğitim” konulu söyleşisini, geçen yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Nuri Bilgin anısına gerçekleştirecek

Kent tarihinin ve kültürü açısından önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), “Kent Söyleşileri” serisinde İzmirlileri değerli konuklar ve ilginç konularla buluşturmaya devam ediyor. “Eğitim ve Felsefe” ile konuk olduğu “Kent Söyleşileri”nin bu ayki konuğu Prof. Dr. Ahmet Arslan. Söyleşi, iki yıl önce yaşamını yitiren ünlü sosyal psikoloji profesörü Nuri Bilgin anısına gerçekleştirilecek.







Felsefe Bölümü’nü kurdu



29 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de dinleyicileriyle buluşacak olan Ahmet Arslan’ın, 16’sı Batı dilleri ve Arapça’dan çeviri olmak üzere 29 kitabı bulunuyor. Lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde yapan Arslan, 1978'de doçent ve 1988'de profesör oldu. 1979'da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde (o zamanki adı Sosyal Bilimler Fakültesi) Felsefe bölümünü kurdu. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça bilen Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın Osmanlı Kelam düşüncesi, Ortaçağ İslam Felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında kitap ve makaleleri bulunuyor