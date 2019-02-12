Kent ve İzmir sergisi açıldı

'Kent ve İzmir' konulu karikatür sergisi Bucalı sanatsever ile buluştu. Sergiye 13 İzmirli çizer eser verdi. Buca Leman Kültür'de açılan sergi ay sonuna kadar açık kalacak.

İzmir Karikatürcüler Platformu dönem sözcüsü Mustafa Yıldız; "Karikatür sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu tür karma sergileri farklı kentlere, farklı mekanlara taşıyoruz. Değişik temalardan oluşan sergilerimizle festival ve şenliklerde yer alıyoruz. Sadece sanat galerisi değil, sokak sergileri ile halkın içinde olmaya özen gösteriyoruz. Son dönemde çocuklarla karikatür atölyelerine hız verdik. Belediyelerin yanı sıra özel atölye merkezlerinde yüzlerce çocuğa karikatür ve mizahı sevdirmeye, geleceğin usta çizerlerine kapı aralamaya çalışıyoruz. Onlara özel sergiler hazırlıyoruz" dedi.

30 karikatürün bulunduğu karma sergide, Ayten Köse, Birol Çün, Cemalettin Güzeloğlu, Eray Özbek, Ercan Baysal, Lütfü Çakın, Mehmet Tevlim, Murteza Albayrak, Mustafa Bora, Mustafa Yıldız, Ömer Çam, Sadık Pala, Turan İyigün'ün eserleri yer alıyor.