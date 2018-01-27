Ketenpere full izle

Şafak Sezer’in öncülüğünde ortaya koyulan Türk mafya filmleri serisi içinde, başta Kolpaçino olmak üzere sayısız eşsiz yapım yer almaktadır

Şafak Sezer’in öncülüğünde ortaya koyulan Türk mafya filmleri serisi içinde, başta Kolpaçino olmak üzere sayısız eşsiz yapım yer almaktadır. Ancak Kolpaçino filmlerinin sonuncusunda yaşanan büyük hayal kırıklığı nedeni ile usta komedi oyuncu Şafak Sezer, bu kez Ketenpere isimli benzer konseptli film için kolları sıvadı. Ketenpere filmi izle tavsiyeleri altında yer alan temel etken, gerek Şafak özelinde ve gerekse filmleri genelinde yaratılmış olan büyük güven duygusundan hareket etmektedir.



Şafak Sezer’in aşağı yukarı yine aynı kadro ile bir araya getirdiği ekip tarafından hayata geçirilen Ketenpere projesi, oldukça samimi ve keyifli bir set atmosferinin ardından, seyirci ile buluşmuş oldu. Türk komedi filmi sevdalılarının oldukça beğenmiş olduğu Ketenpere, Şafak Sezer için de bir anlamda, yeniden doğuş oldu diyebiliriz. Ketenpere izle diyenler için maalesef filmi artık sinema salonlarında izleme şanslarının kalmadığını, ancak bir süre daha bekledikten sonra, internet üzerinden film yayını yapmakta olan siteler aracılığı ile izleme olanaklarının olacağını söyleyebiliriz.



2017 Ketenpere filmi izle diyenler açısından oldukça bereketli bir yıl olmuş olmalıdır; çünkü bir süre ara vereceğini açıklamış olan Şafak Sezer’in tekrar beyaz perdeye dönüşü ile de bir nevi bayram havası yaşamış olmalıdırlar. Önceki hatalarından ders almak sureti ile yeni bir anlayış doğrultusunda bir film çektiği her açıdan belli olan Şafak Sezer, öyle görünüyor ki hatalarından ders almayı öğrenmiş olmalı.



