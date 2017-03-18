Kıbrıs Şehitleri'nde Çanakkale batıkları sergisi

Çanakkale Savaşları'nın 102. yıldönümü Konak'ta farklı bir sergiyle anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında 'Sualtından Çanakkale' isimli fotoğraf sergisi Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde açıldı. Destansı savaşın yakın tanığı olan savaş batıklarını gün yüzüne çıkaran sergi bu kez salonda değil Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde açıldı. Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan'ın Çanakkale Savaşı'nda sulara gömülen denizaltlarını, savaş gemilerini, bu batıklarla birarada yaşayan deniz canlılarıyla birlikte fotoğrafladığı sergi yoğun ilgi gördü. İzmir'in yoğun yaya trafiğine sahip caddelerinden olan Kıbrıs Şehitleri'nde açılan sergiyi gezenler 102 yıl öncesine, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı o günlere gitti. Destansı kahramanlıkların yaşandığı savaşın izleri bu kez denizin altından anlatan sergide 102 yıldır Çanakkale Boğazı'nın derin suları altında yatan Midilli Zırhlısı, Atılay Denizaltısı, Mesudiye Zırhlısı, İngilizlerin Majestik Savaş Gemisi, Saphir Denizaltısı, Almanların Topido Gemisi dahil bir çok savaş batığının fotoğrafları yer alıyor. Sergiyi gezen vatandaşlar 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe yazan kahramanlık hikayelerine konu olan izleri görmüş oldu.



