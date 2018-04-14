Kitap fuarı, İzmirlilere kapısını açtı

Ali Budak- TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile hazırlanan 23. İzmir Kitap Fuarı, Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) kapılarını açtı. Açılışa İzmir Vali Yardımcısı Sayın Fatih Damatlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Muzaffer Tunçağ’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri Zeynep Altıok, Tacettin Bayır, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü katıldı. Girişin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı, her gün 11.00-20.00, fuarın son günü olan 22 Nisan Pazar günü ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Katılan yayınevi sayısı arttı
Fuarın açılışında konuşan TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, geçtiğimiz yıl 434 yayınevinin katıldığı İzmir Kitap Fuarı’nda bu yıl 478 yayınevinin katıldığını belirterek, ‘İzmir Kitap Fuarı yaklaşık yüzde 10’luk bir büyüme ziyarete açıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren akın akın ziyaretçiler fuara gelmeye başladı. Bu sebepten dolayı geçtiğimiz senenin de üstüne koyarak İzmir Kitap Fuarı’nın rekor ile kapatacağını görüyoruz. İzmir halkının sosyalliği ve aydınlığı bunun en büyük göstergesidir’ dedi.
Yeni kitap fuarı sayısı artacak
TÜYAP fuarlarının farklı şehirlerde büyümeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Ersözlü, “TÜYAP olarak farklı şehirlerde kitap fuarları ile huzurunuzda olacağız. Bu konuda Türkiye Yayıncılar Birliği’nin çok büyük desteğini görüyoruz. Şu anda TÜYAP gurubu olarak 7 farklı şehirde kitap fuarı hazırlayacağız” diyen konuştu.
Valize kitap koyma zamanı
TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: Artık modası geçmiş kumlara denizanası gibi yayılmayacaksınız. Evde çantanızı hazırlarken valizinize kitaplarınızı alacaksınız. Burada bir yılın ödüllerini bulacaksınız. Özlediğiniz sevdiğiniz yazarların yeni kitabını göreceksiniz.”
Edebiyat ve çocuk yayınları arttı
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkan Kenan Kocatürk’te geçen yıl edebiyat, inceleme-araştırma ve çocuk yayınlarının hem üretiminde hem de satışında ciddi artışlar olduğunu ifade ederek, ‘Hepinizin bildiği gibi sınavların değişmesinden dolayı yayıncılar olarak 580 milyon dolarlık maddi bir kaybımız vardı. Edebiyat ve çocuk yayınlarındaki artış bu açıdan hepimizi memnun etti. Türkiye dünyada yeni yayınlanan başlık sayısı ile 60 bin başlık üreten ülke haline geldi ve 11’inci sırada kendine yer buldu’ ifadelerini kullandı.
Fuarda kimler var?
Bu yıl 470 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 23. İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Aralarında Gülten Dayıoğlu, Doğan Hızlan, Canan Karatay, Ahmet Ümit, İlber Ortaylı, Müjde Ar, Deniz Kavukçuoğlu, Canan Tan, Altan Öymen, Doğan Cüceloğlu, Cemre Birand, Arif Keskiner, Ataol Behramoğlu, Yüksel Pazarkaya, Mavisel Yener, Sinan Canan, Doğu Yücel, Behiç Ak, Ercan Kesal, Cem Yılmaz, Teoman, İrfan Değirmenci, Aytül Akal, Hikmet Anıl Öztekin, Oya Baydar, Kahraman Tazeoğlu, Ahmet Telli, Mine Soysal, İhsan Eliaçık, Sinan Meydan, İbrahim Kaboğlu, Mine Söğüt, Kemal Hamamcıoğlu, Ahmet Şimşirgil, İsmail Saymaz ve Hicabi Demirci’nin de bulunduğu pek çok değerli yazar, şair, oyuncu ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.
İzmir Kitap Fuarı’nda anma etkinlikleri
Yakın zaman önce yitirdiğimiz yayıncı, şair Enver Ercan, İzmir Kitap Fuarı’nda ‘Enver Ercan: Şair, Yayıncı, Edebiyat Adamı’ başlıklı panellerle anılacak. Açılış konuşmalarını Doğan Hızlan ve Deniz Kavukçuoğlu’nun yapacağı anmada, Özge Ercan, Metin Celâl, Kenan Kocatürk, Mehmet Erte ve Haydar Ergülen konuşmacı olarak yer alacak.
Ülkü Tamer, Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından 16 Nisan Pazartesi günü düzenlenen “Ülkü Tamer'i Anıyoruz” etkinliğinde anılacak.
Ölümlerinin 25. yılında Metin Altıok ve Behçet Aysan, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından 14 Nisan Cumartesi günü düzenlenen ‘Sivas Ağıtı…’ başlıklı panelde anılacak.
Uluslararası konuklar TÜYAP’ta
Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden İrlandalı yazar Glenn Meade, 21 Nisan Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi’nin düzenlediği etkinlikte okurlarıyla söyleşmek ve kitaplarını imzalamak üzere fuara konuk olacak.
TÜYAP ve Edebiyatçılar Derneği 15 Nisan Pazar günü düzenlenecek bir panel ile İtalya’dan konuklarını ağırlayacak. Maria Ermelinda De Carlo, Donatella Bruno, Anna Sonia Cuna ve Rosa Lorena Guarascio pedagojik eğitimde yeni yaklaşımları tartışmak üzere bir araya gelecek.
İtalyan yazar ve yemek pişirme eğitmeni Rita Monastero, 20 Nisan Cuma günü “Unutulmuş Ekmekler, Eski Tatların Peşinde Adım Adım İtalya” etkinliğinde Oğlak Yayınları’ndan çıkan aynı adlı kitabı üzerine söyleşecek.
Türkiye’de özellikle Soluğun Mucizesi kitabı ile tanınan Yunan yazar Dimitris Sotakis, İbrahim Arık ve Yılmaz Okyay ile birlikte 15 Nisan Pazar günü DeliDolu Yayınları’nın düzenlediği “Atina’dan Smyrna’ya Edebiyatın İzinde” isimli söyleşide konuşmacı olacak.
“Kurtuluş Savaşı Ve Atatürk” Fotoğraf Sergisi
İzmir Kitap Fuarı, Demkar Yayınevi tarafından hazırlanan bir fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapacak. Araştırmacı yazar Atilla Oral’ın arşivinde bulunan, az bilinen ve çoğu yayımlanmamış olan Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi, fuar boyunca ziyarete açık olacak.
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