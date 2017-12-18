KİTVAK'ın konukevi açıldı

KİTVAK'nın üçüncü büyük eseri olan Dokuz Eylül Üniversitesi Kitvak-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi, çok sayıda bağışçı ve hayırsever vatandaşların katılımıyla açıldı

Ali Budak-



Amacına hizmet edecek



Açılışta konuşan KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, 'Bir avuç insan 21 yıldır bu kutsal görevde omuz omuza çalışarak bu eserleri meydana getirdi. 1991'de örgütlenerek bugünlere geldik. Bu eserler kolay yapılmıyor. Özveri isteyen, çalışma isteyen gecemizi gündüzümüze katarak yapılan eserler bunlar. Yönetime geldiğimiz günden bu yana 8 yıldır omuz omuza çalışarak bu eserlerin yapımında birlikte çalıştık. Bizden sonraki arkadaşlarımızda bu eserlerin daha güzellerini milletimize armağan edeceklerini inanıyorum. Bizlerde daha mutlu oluruz. Bugün güzel kızımızı gelin ederek rektörümüze teslim ediyoruz. İnşallah en iyi şekilde burası amacına hizmet edecek. Her zaman denetleyicisi olacağız. Fiyat ayarlamaların denetimini, kontrolünü yapmaya devam ediyoruz. Makamlar gelip geçer. Yaptığımız protokollerle gerekli tüm çalışmaları yaptık. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim. Ayrıca eserin bitmesi için can suyunu olan Mesut Sancak'a da çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.



Projelere çocuk benzetmesi



Yaptıkları projelere çocuk benzetmesi yapan KİTVAK Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, şöyle devam etti: 'Çok güzel bir çocuğumuz daha oldu. Gerçekten bu çocuk çok sağlıklı doğdu. İlk çocuğumuz acele ihtiyaçtan dolayı olan bir çocuktu. Bizim kemik iliği yapıldığı bir merkeze ihtiyacımız vardı. Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi projesi bizim ilk çocuğumuz ve o heyecanı hiç unutmuyorum. Hastaneyi yaptıktan sonra hasta yakınlarına konuk evi lazımdı. Bunu Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi ile çözdük. Bu da bizim ikinci çocuğumuzdu ve yaptırdığımız 108 yataklı konuk evi ile bu ihtiyacı karşılamıştık. O açılışta dönemin DEÜ rektörü bizde istiyoruz dedi. Bizlerde çalışmalara başladık. Üçüncü projemizin ilk mayası da orada atıldı. Son projemize çok küçük paralarla başladık. Sanırım 400 bin liramız vardı. Çok güçlü bir yönetim kurulumuz var. Milletimiz bize güvenir buranın yapılmasında yardım eder dedik ve projeye başladık. Yardımlar öylesine geldi ki yanımıza para bile kaldı. Projeleri gerçekleştirirken bazı zamanlar sıkıştık. Öyle anlarda bize eller uzandı. Ege Üniversitesi içindeki konukevini yaparken sıkıştığımız anda bize Kaya Tuncer ellerini uzattı ve projeyi bitirme şansımız oldu. Buradaki projemizde sıkıştık. Proje durmaya aşamasına geldiği anda ise Mesut Sancak devreye girdi. Burayla hepimiz gurur duyuyoruz. Böyle bir eseri kazandırılmasında emekleri olan herkese teşekkür ediyorum.'





Her zaman desteğe hazırız



Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise 13 ay önce ağabeyini kaybettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Ramazan başkan ve Kitvak yönetim kurulu üyeleri 18 ay önce bize geldiler. Konukevinin tamamlanması konusunda destek vermemizi istediler. Bende rahmetli ağabeyimi aradım, durumu anlattım. Bizim bir zekât fonumuz var. Ağabeyim bunun başındaydı. O da hemen kabul etti. Ağabeyim 13 ay önce pankreası kanseri nedeniyle kaybettik. Ağabeyimizin böyle bir işe imza bizi çok mutlu etti. Gururlandırdı. Tüm hayırseverlere çok teşekkür ederim. Böyle işler yapıldığı sürece biz elimizi cebimize atacağız. Bu hayatta para zaten başka ne işe yarar?' KİTVAK - Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'nın üçüncü büyük eseri olan Dokuz Eylül Üniversitesi Kitvak-Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi'nin açılışı gerçekleştirilen törenle yapıldı. Temeli 2013 yılında atılan, bağışçı ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan 41 oda ve 82 yatak kapasiteli olan ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın 13 ay önce hayatını kaybeden abisi Abdulrezzak Sancak'ın adı verilen Konukevi'nin açılışına çok sayıda bağışçı katıldı.Açılışta konuşan KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, 'Bir avuç insan 21 yıldır bu kutsal görevde omuz omuza çalışarak bu eserleri meydana getirdi. 1991'de örgütlenerek bugünlere geldik. Bu eserler kolay yapılmıyor. Özveri isteyen, çalışma isteyen gecemizi gündüzümüze katarak yapılan eserler bunlar. Yönetime geldiğimiz günden bu yana 8 yıldır omuz omuza çalışarak bu eserlerin yapımında birlikte çalıştık. Bizden sonraki arkadaşlarımızda bu eserlerin daha güzellerini milletimize armağan edeceklerini inanıyorum. Bizlerde daha mutlu oluruz. Bugün güzel kızımızı gelin ederek rektörümüze teslim ediyoruz. İnşallah en iyi şekilde burası amacına hizmet edecek. Her zaman denetleyicisi olacağız. Fiyat ayarlamaların denetimini, kontrolünü yapmaya devam ediyoruz. Makamlar gelip geçer. Yaptığımız protokollerle gerekli tüm çalışmaları yaptık. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim. Ayrıca eserin bitmesi için can suyunu olan Mesut Sancak'a da çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.Yaptıkları projelere çocuk benzetmesi yapan KİTVAK Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, şöyle devam etti: 'Çok güzel bir çocuğumuz daha oldu. Gerçekten bu çocuk çok sağlıklı doğdu. İlk çocuğumuz acele ihtiyaçtan dolayı olan bir çocuktu. Bizim kemik iliği yapıldığı bir merkeze ihtiyacımız vardı. Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi projesi bizim ilk çocuğumuz ve o heyecanı hiç unutmuyorum. Hastaneyi yaptıktan sonra hasta yakınlarına konuk evi lazımdı. Bunu Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi ile çözdük. Bu da bizim ikinci çocuğumuzdu ve yaptırdığımız 108 yataklı konuk evi ile bu ihtiyacı karşılamıştık. O açılışta dönemin DEÜ rektörü bizde istiyoruz dedi. Bizlerde çalışmalara başladık. Üçüncü projemizin ilk mayası da orada atıldı. Son projemize çok küçük paralarla başladık. Sanırım 400 bin liramız vardı. Çok güçlü bir yönetim kurulumuz var. Milletimiz bize güvenir buranın yapılmasında yardım eder dedik ve projeye başladık. Yardımlar öylesine geldi ki yanımıza para bile kaldı. Projeleri gerçekleştirirken bazı zamanlar sıkıştık. Öyle anlarda bize eller uzandı. Ege Üniversitesi içindeki konukevini yaparken sıkıştığımız anda bize Kaya Tuncer ellerini uzattı ve projeyi bitirme şansımız oldu. Buradaki projemizde sıkıştık. Proje durmaya aşamasına geldiği anda ise Mesut Sancak devreye girdi. Burayla hepimiz gurur duyuyoruz. Böyle bir eseri kazandırılmasında emekleri olan herkese teşekkür ediyorum.'Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise 13 ay önce ağabeyini kaybettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Ramazan başkan ve Kitvak yönetim kurulu üyeleri 18 ay önce bize geldiler. Konukevinin tamamlanması konusunda destek vermemizi istediler. Bende rahmetli ağabeyimi aradım, durumu anlattım. Bizim bir zekât fonumuz var. Ağabeyim bunun başındaydı. O da hemen kabul etti. Ağabeyim 13 ay önce pankreası kanseri nedeniyle kaybettik. Ağabeyimizin böyle bir işe imza bizi çok mutlu etti. Gururlandırdı. Tüm hayırseverlere çok teşekkür ederim. Böyle işler yapıldığı sürece biz elimizi cebimize atacağız. Bu hayatta para zaten başka ne işe yarar?'