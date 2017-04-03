Klasik müziğe esprili yorumlar getirerek kelimeler yerine notalarla güldüren Polonyalı MozART Grup, dünyanın önemli merkezlerinden sonra, 5 Nisan’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), müziğe komedi unsurunu ekleyerek yepyeni bir tarza imza atan MozART Grubu’nu ağırlayacak. “Biz büyük konser salonlarının ağırbaşlı resmiyetlerine, klasik müzisyenlerin sıkıcı hayatlarına, fanatik klasik dinleyicilerin haricinde klasik müzik dinlemekten korkan rock, pop ve rap dinleyicilerine rağmen varız. İlham perimize gülünç ironiler yapıyoruz ve bundan alınmayacağından eminiz” diyen Polonyalı grup, 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de, Büyük Salon'da sahne alacak.





Klasik müziğe esprili yorum



Varşova ve Lodz’un en prestijli müzik akademilerinden mezun dört arkadaş; Filip Jaslar, Michal Sikorski, Pawel Kowaluk ve Boleslaw Blaszczyk, klasik müziği esprili bir şekilde yorumluyor. MozART’ın yarattığı müzikal kabarede, eğlence ve kahkahanın kaynağını kelimeler yerine müzik oluşturuyor.



MozART Grup üyeleri, 1995 yılından bu yana birlikte çalışıyor. Başlangıçta televizyonlar için kısa müzikal skeçler hazırlayan MozART, ilk performansını 1997 senesinde genç Polonyalı kabarecilerin katıldığı PAKA yarışmasında gerçekleştirdi. Aynı yıl, “Mozart Hala Hayatta” gösterilerini sunmaya başlayan dörtlü, o günden sonra Avrupa, Kanada, ABD ve Asya’da performanslar gerçekleştirdi. Pek çok uluslararası ödüle sahip MozART Grup, ünlü pandomim sanatçısı Irek Krosny ve 10 Grammy ödüllü Bobby McFerrin ile unutulmaz performanslara imza attı.





