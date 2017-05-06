Klasik müziği çocukların ayağına götürüyorlar

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı 4 gönüllüden oluşan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, Doğu Anadolu illerimizdeki bugüne kadar belki de hiç konsere gitmeyen klasik müzikle tanışmamış çocukların olduğu okullara konser vermeye gidiyor. Topluluk, 7-14 Mayıs tarihleri arasında Ardahan Göle, Muş ve Ağrı Taşlıçay'daki okullar ve yatılı bölge okullarında bir dizi konser verecek

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından Gündüz Öğüt, Banu Yenilmez, Hande Taban ve Murat Alkan'dan oluşan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, çocukları klasik ve çok sesli müzikle tanıştırmak için İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört yanında konserler düzenliyor. Özellikle, dezavantajlı bölgelerde ya da köy okullarında konserler veren topluluk, çocukların ufuklarının genişlemesini ve onları sanatla buluşturmayı hedefliyor. Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu, bu kapsamda, 7-14 Mayıs tarihleri arasında Doğu Anadolu'daki okullarda klasik müzik konserleri vermek için yola çıkıyor. Programın amacını anlatan Gündüz Öğüt, şöyle dedi:



"Öncelikle, klasik müziğe ve sanatsal çalışmalara ulaşması zor olan çocuklarımızı evrensel sanatın güzelliğiyle tanıştırmak, onlara yeni bir bakış açısı kazandırarak belki de gizli kalmış olan yetenekleri ortaya çıkartmak."



Sanatçılar Gündüz Öğüt, Banu Yenilmez, Hande Taban ve Murat Alkan'ın yer aldığı ve tamamen gönüllü bir oluşum olan topluluk üyeleri, 10 yılı aşkın süredir Ege Bölgesi'nin pek çok şehir, ilçe ve köy okullarında sürdürdükleri eğitim konserlerini, memleketin başka köşelerine taşımaktan ve mümkün olduğu kadar çok çocukla buluşmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi. Sanatçılardan Gündüz Öğüt, "Hayatlarında ilk defa klasik müzik konseri dinleyen çocuklar enstrümanları tanıyor. Grubumuz tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyor. Konserlere gidemeyen kırsal kesimdeki çocukların ayaklarına orkestrayı götürüyoruz" diye konuştu.



Bölgedeki okulların davetleri, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ve İzmir Filarmoni Derneğinin destekleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün onaylarıyla gerçekleşen projede, bölgedeki 5 okulda konser verilecek. Topluluk, Ardahan Göle Şehit Er Kemal İzci Ortaokulu, Muş 100. Yıl Zafer Ortaokulu, Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi, Ağrı Taşlıçay Yatılı Bölge Okulu, Ağrı Taşlıçay Yavuz Selim Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelecek.