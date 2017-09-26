KODA'da yaza veda ediyor

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, yaz dönemini muhteşem bir konserle kapatacak. Orkestra, 27 Eylül’de ‘3 Tenor’ ile Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Gece, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek

Türkiye’nin en önemli sanat toplulukları arasında yer alan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), 3 Tenor - Yaza Veda Konseri’nde müzikseverlerle buluşacak. 27 Eylül Çarşamba akşamı Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konseri, Şef Oğuzhan Kavruk yönetecek. Solist olarak Şenol Talınlı, Aykut Çınar ve Ayhan Uştuk’tan oluşan ‘3 Tenor’ grubu sahnede olacak. Opera aryalarından türkülere uzanan geniş bir repertuvarın seslendirileceği müzik şöleni, saat 20.30’da başlayacak. Konser için saat 19.30’da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nden servis kaldırılacak.



SEZON AÇILIŞI 9 EKİM’DE



Yeni sanat dönemi için de hazırlıklarını tamamlayan KODA, 9 Ekim’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde sezon açılışını yapacak. Şef Rengim Gökmen’in yöneteceği konserde, ünlü piyanist Gökhan Aybulus sahne alacak. KODA bu sezonda toplam 40 konser vererek, sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak. Yerli ve yabancı onlarca şef ve solist de yıl boyunca Karşıyakalılar ile buluşacak.



“MÜZİKSEVERLERİ BEKLİYORUZ”



Tüm Karşıyakalıları sanatla buluşmaya davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Orkestramız, birbirinden başarılı konserlere imza attığı yaz dönemine, yine özel bir geceyle veda ediyor. Bu muhteşem sanat şölenine ve yeni sezon konserlerimize tüm müzikseverleri bekliyoruz” dedi.



