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    • KODA, sezonu Gülsin Onay ile açtı

    Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, 2016-2017 Sanat Sezonunu, dünyaca ünlü Piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile açtı. Konseri, Şef Rengim Gökmen yönetti

    11 Ekim 2016 Salı 16:21
    KODA, sezonu Gülsin Onay ile açtı
    Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından oluşturulan ilk 'kadrolu' orkestra olma özelliğini taşıyan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, yeni sanat sezonuna da hızlı başladı. 2016-2017'de toplam 19 konser verecek olan Karşıyaka'nın genç sanatçıları, sezonu dünyaca ünlü Devlet Sanatçısı, piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile açtı.
     
    Cumhuriyet ve demokrasi şehitleri anıldı

    Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere, sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Şef Rengim Gökmen'in yönettiği konser, Cumhuriyet tarihindeki Demokrasi Şehitleri'ne adandı. Salonu dolduran sanatseverler, konser bitiminde sahnedekileri ayakta alkışladı.
    KODA'nın sezon boyunca, Atakent Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde vereceği konserlerde, 40 solist sahne alacak. 6 ünlü şef de sanatseverlerin karşısına çıkacak. KODA'nın dışında, İzmir'in en aktif sanat merkezlerinden biri olan Hikmet Şimşek'te 21 konser daha yapılacak. Her Pazartesi kulaklardaki 'pası' silecek olan konserlerde; resitaller, trio, quartet, jazz ve etnik müzikten oluşan bir repertuar yer alacak. Geçen senelerden farklı olarak, bu yıl her konser farklı bir temayla işlenecek.


    Anahtar Kelimeler: Karşıyaka, Belediyesi, Oda, Orkestrası, 2016-2017

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