KODA'ya yılın en iyi orkestrası ödülü

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), Andante Dergisi tarafından bu yıl 7'nci kez düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde, Yılın En Başarılı Orkestrası seçildi

7. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri, İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Karşıyaka Belediyesi tarafından iki yıl önce kurulan ve bir ilçe belediyesi tarafından kurulan 'kadrolu' ilk oda orkestrası olma özelliği taşıyan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, seçici kurul tarafından Yılın En İyi Orkestrası seçildi. Törene katılan Başkan Akpınar, ödülü, Serhan Bali'den aldı. Üst düzey sanatçı ve şeflerin de katılımıyla, yıl içinde verilen 100'ü aşkın konser, orkestradaki sanatçıların 'kadrolu' olarak istihdam edilmesi ve orkestranın genç sanatçılardan kurulu olması ödüle gerekçe gösterildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Konservatuvardan mezun olan genç sanatçıların, nerede ne yapacaklarını bilemedikleri bir süreçte, KODA ile, onlara tam zamanlı çalışma ve sanatlarını icra etme ortamı yarattık. Attığımız her adımda, Ulu Önder Atatürk'ün sözlerini rehber edindik. 'Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir' anlayışı ile hareket ederek KODA'yı yarattık. Çünkü bu ülkenin kurtuluşu gençlerde. Bizim belediyemizin giriş katında, vatandaşlarımız, klasik müzik dinleyerek işlerini hallederler. Bu da Karşıyaka'nın farkı. Bizi bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyor, ödülü tüm sanatçı kardeşlerim adına alıyorum" dedi. n Ayça Dalçam







