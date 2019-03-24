Kogin nakışıyla rengârenk böcekler

Japon tasarımcı Hiné Mizushima, geleneksel kogin dikiş tekniklerini kullanarak canlı renklerde böcek desenli broşlar üretiyor.

Sanatçılar özgün stiller geliştirerek ve farklı temaları işleyerek nakış sanatına çağdaş yorumlar getiriyor. Kimi mimari yapıları, kimi UFO’ları, kimi iç mekânları, kimi de izlenimci manzaraları işliyor nakış kumaşı üzerine. Temari topları gibi Uzak Doğu’ya özgü farklı nakış türleri de hâlâ etkisini sürdürüyor. Daha önce keçeden Apple Watch’larıyla tanıdığımız Hiné Mizushima da Japonya’ya özgü kogin nakışıyla nefis broşlar tasarlıyor.

Böcek broşlar

Vancouver’da çalışmalarını sürdüren Japon tasarımcı Hiné Mizushima, kogin dikiş teknikleriyle rengarenk böcek desenleri işliyor. Broşlarda, kogin tekniğine özgü tekrar eden desenler ve simetrik formlar açıkça görülüyor. Desenler, böcekleri sevmeyenlerin bile bu minik canlara başka bir gözle bakmasına neden olacak kadar şirin.

Hiné Mizushima, hem seçtiği konuyla hem de canlı renk kullanımıyla kogin tekniğine çağdaş bir yorum getirmiş. Ayrıca sunum biçimleri de harika. Broşlar, bir tabağın içinde adeta mochi (Japonlara özgü bir tür pirinç keki) ikram ediyormuş gibi fotoğraflamış.