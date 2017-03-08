Komedi filmi sevenler için deli aşk izle seçeneği ile sistemden sizlere sunulan değil aşk filmi 2017 yılında vizyona giren filmler arasında yer almaktadır. Filimde Maraş dondurmacısı olan Ekrem sevdiği kız olan Neşe'yi kazanabilmek için elinden geleni yapar. Ancak yaptığı yaptıkları karşısında her zaman Neşe'nin sinirlenmesine neden olan Ekrem bu durumda etrafındaki kişilerden yardım alarak onun kalbini kazanmak için yoluna devam etmektedir. Neşe asker sevgilisiyle evlenme planları yaparken aynı zamanda Ekrem'in devamlı olarak sorun çıkartmasından da sıkılmaktadır. Filmi merak edenler deli aşk full izle seçeneği ile tamamını sistem üzerinden online olarak izleme imkanı edebilirler. Evde komedi filmi izlemek isteyenler için deli aşk tek parça izle seçeneği filmi tamamını kesintisiz izlemenizi sağlamaktadır.
Ekrem Neşe'nin kalbini kazanmak için ne yapsa ders etki yaptığından bu konuda çektiği acıya karşı psikolojisinin bozulması nedeniyle psikoloğa danışır. Neşe'nin sevgilisini Ekrem ile tanıştırması üzerine Ekrem karşısındaki rakibinin güçlü olduğunu fark eder. Bu durumda Neşe’den vazgeçmek istemeyen Ekrem elinden geleni yapacaktır. Birbirinden eğlenceli sahnelerin yer aldığı deli aşk full izle filmini sistem üzerinden online olarak izleme imkanı elde edebilirsiniz. Neşe'ye evlenme teklifi eden Ekrem karşılığında hayır cevabını aldıktan sonra psikolojik olarak sorun yaşamaya başlar. Evde sinema keyfini deli aşk izle seçeneğe ile sizlerde sistem üzerinden yaşayabilirsiniz.
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