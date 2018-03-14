Konak'ta şiirli günler

Konak Belediyesi Dünya Şiir Günü’nü ‘Çağ ve Şiir Sempozyumu’ ile kutlayacak. 16-17 Mart tarihleri arasında iki gün sürecek olan sempozyumda değişen tarih, değişen iklimler, değişen dünya algısının içinde şiirin ve edebiyatın değişen ve marjinalleşen yüzü konuşulacak. Türkiye’nin şiir tarihine katkı koymuş şairler Konak’ta ağırlanacak

Konak Belediyesi’nin geçmiş yıllarda Özdemir İnce, Ülkü Tamer, Refik Durbaş, Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli ve Gülseli İnal gibi pek çok şairi İzmirlilerle buluşturan Dünya Şiir Günü etkinlikleri bu yıl ‘Çağ ve Şiir Sempozyumu’ adı altında düzenlenecek. 16 Mart Cuma günü başlayacak etkinliğin ilk gününe Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Etkinliğin açılışında Türkiye’nin iki önemli şairi; Asuman Susam ve Oruç Aruoba İzmirlilerle buluşacak. Saat 16.00’da başlayacak sempozyumun sonunda ise ünlü oyuncu ve müzisyen Teoman Kumbaracıbaşı, ‘18 Şiir 18 Şarkı’ isimli bir konser verecek. Dünya Şiir Günü dolayısıyla düzenlenen sempozyumun ikinci günündeki etkinlikler ise Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 13.00-18.00 saatleri arasında yapılacak etkinliklerde şiirin ve edebiyatın değişen ve marjinalleşen yüzü ele alınacak. İki gün sürecek şiir sempozyumunda konuşmacıların ve şairlerin sunum yaptıkları bildiriler de tarihe not düşmek anlamında kitaplaştırılacak.



ŞİİR, EN KADİM SANAT



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş Dünya Şiir Günü etkinliklerine tüm İzmirlileri davet ederek, “Bu yıl Dünya Şiir Günü’nü Çağ ve Şiir Sempozyumu başlığı altında kutluyoruz. İki gün boyunca kentimizin ve Türkiye’nin şiir tarihine katkı koymuş, eli değmiş şairleri ağırlayacağız. Şiir sempozyumlarının yanı sıra şairlerin sunum yaptıkları bildirileri tarihe not düşmek anlamında kitaplaştıracağız. Amacımız şiire değer veren hemşehirlerimizle bu anlamlı gününü kutlamak. Çünkü şiir en kadim sanat, en kadim dost, en kadim insan demek! Bu kadimliği sürdürmek ve yaşatmak da bizim görevimiz” dedi.





