Konaklı çocuklar için kukla atölyesi

Konak'ın Agora semtinde yaşayan çocuklar için üç günlük kukla atölyesi düzenlendi

Cezayirli kukla ustası Sid Ahmet Meddah'tan kukla yapımını öğrenen minikler keyifli bir gün geçirdi.



Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kukla Günleri kapsamında İzmir'e gelen Cezayirli kukla ustası Sid Ahmet Meddah, Konak Belediyesi'nin daveti üzerine çocuklar için üç günlük kukla ve gölge figürleri yapım atölyesi düzenledi. 9, 10, 11 Mart tarihleri arasında düzenlenen 'Kuklaya Yolculuk' adlı atölyeye Konak Belediyesi'nin Kent Tarihi Birimi'ne bağlı Sütveren Meryem Dua Evi ev sahipliği yaptı.



Birbirinden renkli kuklalar



Birim görevlilerinin gözetiminde yapılan atölye çalışmasına katılan minik kursiyerler arasında Agora semtinde mülteci çocuklar da vardı. Üç gün süren atölyeye katılan çocuklar, öğretilenleri dikkatlice dinleyerek bir bir uyguladı. Dünyanın farklı ülkelerinde engelli ve mülteci çocuklar için yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Cezayirli kukla ustası Sid Ahmed Meddah, minik kursiyerlere nasıl birbirinden renkli kukla yapacaklarını anlattı. Kağıt, kumaş ve tutkal kullanarak kısa sürede eğlenceli el kuklaları yapan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Düzenlenen etkinlik sayesinde farklı kültürlerden çocuklar hem kukla sanatını öğrendi hem de birbirleriyle daha da yakınlaşma fırsatı buldu.