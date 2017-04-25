Konserin geliri hasta çocuklara

2006'da Türkiye'nin her yerinden İzmir'e uzun soluklu tedavi için gelen hasta çocukların ve ailelerinin tedavi sürecinde barınma ve yaşam ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla İzmirli hayırseverler tarafından kurulan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, 11.yıldönümünü bu akşam Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konser ile kutlayacak

İzmir Hasta Çocuk Evleri (İHÇE) Derneği ve Türkiye Kan Ordusu Kanser Derneği'nin tanıtımını desteklemek amacıyla düzenlenecek konserde Evrim Özkaynak ve Teyfik Rodos sahne alacak. '80'ler ve '90'lı yılların nostalji şarkılarının seslendirileceği konser İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği yararına yapılacak.



Barınma hakkı



İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkan Yardımcısı Sevil Ozan, derneğin faaliyetinin 11. yılını bir yardım konseri ile taçlandırmak istediklerini ifade etti. Ozan, dernek faaliyeti olarak yapılan çalışmanın sadece tedavileri süren hasta çocukların barınma ihtiyaçlarını karşılamak değil bunun yanı sıra çocukların aileleriyle birlikte konuk oldukları evlerin tüm yaşamsal ihtiyaçlarını sağlamak olduğunu söyledi. Derneğin yaşaması için yapılacak bağışların önemine dikkat çeken Ozan, konsere destek veren Evrim Özkaynak ve Teyfik Rodos'a teşekkür ederek tüm İzmirlileri ve sanatseverleri b akşam düzenlenecek konsere davet etti.





