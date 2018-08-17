Kordon’da çimde sinema keyfi

Konak Belediyesi’nin sıcak yaz günlerini keyiflendiren ‘Yazlık Sinema Günleri’ adlı etkinliğinin kapanışı Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yapıldı. Binlerce İzmirli Kordon’daki çimdik alana kurulan beyazperdenden Aile Arasında filmini izledi

İzmir’in kalbi Konak’ta bu yıl ilk kez gerçekleştirilen açıkhava sinema keyfi sona erdi. Yaz boyunca her hafta farklı semtte düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katıldı. Yaz sıcaklarında sinema keyfini açık havada yaşatan etkinliklerin kapanışı Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yapıldı. Sıcak havadan bunalan İzmirlilerin akın ettiği alanda toplanan binlerce kişi vizyona girdiğinde büyük beğeni alan ve senaryosunu komedyen Gülse Birsel’in yazdığı ‘Aile Arasında’ filmini izledi. Çimlerin üzerinde yıldızların altında, denizden gelen esinti eşliğinde sinema keyfi yaşayan İzmirlilere Konak Belediyesi tarafından patlamış mısır ve soğuk içecek ikram edildi.

BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Tam bir açıkhava sinema nostaljisi yaşayan İzmirliler farklı bir akşam yaşamanın keyfini çıkardı. Göz alabildiğine Kordon’daki çim alanı dolduran İzmirliler, kendilerine sunulan bu ayrıcalığı çok sevdi. İlk olarak 17 Temmuz akşamı Karataş’ta Barbaros Mahallesi’nde Adile Naşit Parkı içine başlayan etkinlik bir ay sürdü. Bir ay içinde yaklaşık 6 bin kişi ücretsiz Yazlık Sinema Günleri kapsamında açıkhavada sinema izlemenin keyfini yaşadı.