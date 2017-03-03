Korkuluk yarışmasına başvurular başladı

İzmir'in Urla İlçesi'nde 19, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Korkuluk Festivali kapsamında yarışma da yapılacak. En güzel korkuluğun seçileceği yarışmaya son başvuru tarihinin 20 Nisan olduğu belirtildi.

Urla'nın Barbaros Köyü'nde geçen yıl ilki düzenlenen ve oldukça yoğun ilgi gören Türkiye'nin ilk tematik festivalinin ikincisi, bu yıl 19, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenen 'Barbaroslu Korkuluklar' ve 'Konuk korkuluklar' yarışmaları için de başvurular başladı. 'Barbaroslu korkuluklar' kategorisine sadece Barbaros Köyü'nde ikamet edenler katılabilecek. 'Konuk korkuluklar' kategorisine ise Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanabilecek. 'Konuk korkuluklar' kategorisine katılmak isteyenler 20 Nisan'a kadar, 'Barbaroslu korkuluklar' kategorisine katılmak isteyenler 30 Nisan'a kadar başvuru yapabilirler. Festival Komitesi Başkanı Demet Küçükkayalar, şunları söyledi:“Festivalimizi, tarımsal ve el işi üretime dikkat çekmek ve geleneklerimize sahip çıkmak amacıyla düzenliyoruz. Köyümüzün sessizliğine, sakinliğine zarar vermeden, doğal dokusunu bozmadan, unutulmuş geleneklerimizi canlandırmak, üretim gücümüzü ortaya çıkarmak ve kırsal yaşamın bize sunduğu nimetlerden ödün vermeden sürdürülebilir kalkınmamızı sağlamayı amaçlıyoruz. Birinci festivalde 6 bin kişiyi Barbaros'a çekmeyi başardık. Bu yıl hedefimiz 10 bin ziyaretçiye ulaşmak."