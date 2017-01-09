Köstebekgiller şimdi de tiyatroda

“Köstebekgiller Masallar Diyarı” İzmir'de izleyiciyle buluşacak

Tiyatro uyarlamasını ve yönetmenliğini Tolga Güleryüz’ün yaptığı “Köstebekgiller Masallar Diyarı” 28 Ocak 2017 tarihinde saat 12.00 ve 14.00 seanslarıyla Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.



Köstebekgiller televizyon ve sinemadan sonra, şimdi de “Masallar Diyarı” adlı tiyatro oyunu olarak sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevenleri, şimdiye kadar televizyon ve sinema ekranlarında gördüğü Köstebekgiller familyasını, tiyatro sahnesinde canlı olarak izleme şansına erişecek.



