Köy Enstitüleri bu sergide

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, “Düşünen Tohum, Konuşan Toprak - Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri: 1940 – 1954” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin en prestijli kültür-sanat mekanlarından biri haline gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), çok önemli bir sergiye daha evsahipliği yapıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı-İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı işbirliğiyle hazırlanan ve küratörlüğünü Ekrem Işın’ın yaptığı “Düşünen Tohum, Konuşan Toprak – Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri: 1940 – 1954” adlı fotoğraf sergisi, 10 Mayıs – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında AASSM giriş galerilerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.





Köy Enstitüleri: Hayalden gerçeğe