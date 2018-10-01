Köy Enstitülerinin filmi çekildi

Cumhuriyet devrimlerinin eğitim alanındaki en önemli kurumlarından Köy Enstitüleri, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı Yücel'in Çiçekleri adlı filmle beyaz perdeye taşındı...

Cumhuriyet devrimlerinin eğitim alanındaki en önemli kurumlarından Köy Enstitüleri, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı Yücel'in Çiçekleri adlı filmle beyaz perdeye taşındı. Filmin galası 23 Kasım Cuma günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Film, 1940 yılından başlayarak yurt çapında uygulanan Köy Enstitüleri projesini, yaratıcılarından, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un yaşam hikayeleri üzerinden anlatıyor.

Film, Yücel ve arkadaşlarının toplumsal ve ekonomik zorluklara, siyasal muhalefete rağmen, zorluklara ve tehditlere aldırmadan uyguladıkları ve başarılı oldukları Köy Enstitüleri gerçeğini daha önce denenmemiş bir anlatım diliyle aktarıyor.

ATATÜRK'Ü MAHİR GÜNŞIRAY CANLANDIRDI

Euronews'in haberine göre Türk sinemasının usta oyuncularından Mahir Günşiray'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı belgesel- drama türündeki eserin senaryosunu, filmin yönetmenliğini de üstlenen Özkarabekir yazdı.

'Yücel'in Çiçekleri'nde İsmail Hakkı Tonguç’u Muhammet Uzuner, Hasan Âli Yücel'i ise filmde görünür olduğu farklı dönemlerine ait 3 farklı oyuncu canlandırdı.

Yücel'in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin canlandırdı. Yetişkin Hasan Âli Yücel rolünde ise Mehmet Tokat görev aldı.

YÜCEL'İN KIZI GÜLÜMSER YÜCEL'İN ANILARINDAN DA FAYDALANILDI

Cengiz Ökarabekir, drama ağırlıklı yapımın senaryosunu uzun bir araştırma sürecinin ardından tamamladı. Filmin danışmanlığını Prof. Dr. Kemal Kocabaş yaptı.

Cengiz Özkarabekir senaryoyu yazarken, kızı Gülümser Yücel’in Hasan Âli Yücel'e ve dönemin olay ve kişilerine dair aktardığı anekdotlardan faydalandı.

Drama çekimlerinin bazı sahnelerinde Hasan Âli Yücel’in orjinal eşyaları yanı sıra daha önce yayınlanmamış özel arşivlerden fotoğraflar ve video görüntüleri kullanıldı.

FİLM 23 KASIM'DA İSTANBUL, 7 ARALIK'TA İZMİR, 21 ARALIK'TA ANKARA'DA GÖSTERİLECEK

Galası 23 Kasım 2018 Cuma günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak filmin ikinci gösterimi 7 Aralık Cuma günü İzmir'de, Fuar İzmir Sanat Kültürpark’ta yapılacak.

Yücel'in Çiçekleri Ankara'da da 21 Aralık Cuma günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde gösterilecek.

1940'lı yıllarda Türk Rönesansı olarak tanımlanan bir eğitim programıyla hayata geçirilen Köy Enstitüleri projesi, Cumhuriyet'in Türk modernleşmesi projesinin eğitim alanındaki en önemli uygulamalarından sayılıyor.

Türkiye'nin eğitim tarihinde aydınlanma değerleri ile köyün ve köylünün kalkındırılmasında sunduğu yöntem açısından her dönem tartışılan proje, son yıllarda hem dönemin zorlu toplumsal, ekonomik ve siyasal ikliminde başlatılabilmesi hem de 27 Ocak 1954'de kapatılması sürecinde yaşananlar üzerinden güncel tartışmalara da konu oluyor.