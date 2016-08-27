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    • Lara Fabian, Çeşme'de konser verdi

    Belçika asıllı Kanadalı şarkıcı Lara Fabian, İzmir'in Çeşme İlçesi'nde binlerce kişiye konser verdi

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 11:02
    Lara Fabian, Çeşme'de konser verdi
    Son albümü 'Ma vie dans la tienne'in tanıtım turnesi kapsamında Piu Live ve 73 Organizasyon işbirliği ile Türkiye'ye gelen olan Lara Fabian, Çeşme'de sevenleriyle buluştu. Konser öncesi Facebook hesabında paylaştığı mesajda, "Sizlerle Çeşme'de buluşmak için sabırsızlanıyorum" diyen Fabian, Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranlarına seslendi. Konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterirken, ünlü sanatçı Lara Fabian sevilen şarkılarını seslendirdi. 'I will Love Again' ve 'Je'Taime' gibi sevilen parçalarına müzikseverlerin de eşlik ettiği konserin ikinci bölümünde, Belçika'nın bir diğer kadın starı Natalia da sahneye çıktı. İki yıldızın birlikte seslendirdiği 'Razorblade' adlı şarkı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Lara Fabian, çeşme Konser

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