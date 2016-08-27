Haber Kaynağı: DHA

Son albümü 'Ma vie dans la tienne'in tanıtım turnesi kapsamında Piu Live ve 73 Organizasyon işbirliği ile Türkiye'ye gelen olan Lara Fabian, Çeşme'de sevenleriyle buluştu. Konser öncesi Facebook hesabında paylaştığı mesajda, "Sizlerle Çeşme'de buluşmak için sabırsızlanıyorum" diyen Fabian, Çeşme Amfi Tiyatro'da hayranlarına seslendi. Konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterirken, ünlü sanatçı Lara Fabian sevilen şarkılarını seslendirdi. 'I will Love Again' ve 'Je'Taime' gibi sevilen parçalarına müzikseverlerin de eşlik ettiği konserin ikinci bölümünde, Belçika'nın bir diğer kadın starı Natalia da sahneye çıktı. İki yıldızın birlikte seslendirdiği 'Razorblade' adlı şarkı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.