Leman Dergisi'nin çizerleri İzmir'e geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği “İzmir Mizah Festivali”nin ana teması “Karanlığa Karşı Mizah” olarak belirlendi. Festivalde “Leman” çizerleri ile Canan Tan, Levent Cantek, Atalay Taşdiken, Köksal Engür ve Merve Engin gibi sevilen isimler de yer alıyor

Bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen mizah festivali, Dünya Mizah Günü olan 1 Nisan’da başlayacak. Etkinlikler dört gün süresince Kültürpark İzmir Sanat’ta gerçekleşecek.



Festival, 1 Nisan Cumartesi saat 15.00’te “Karikatür ve Sansür” başlıklı serginin açılışı ile başlayacak; sergi küratörü, mizah tarihçisi Turgut Çeviker’in II. Abdülhamid’den günümüze karikatür alanındaki sansür ve baskıları anlatacağı ve örnekleri göstereceği konuşması ile sürecek. Aynı gün Saat 17.00’de yazar Levent Cantek’in “Popüler Kültür, Mizah ve Muhalefet” başlıklı konuşması, 18.30’da ise Canan Tan’ın “Edebiyat ve Mizah” konulu söyleşisi var. Canan Tan, söyleşinin ardından sevenleri için kitaplarını imzalayacak.





Leman çizerleri geliyor



İzmir Mizah Festivali, 2 Nisan Pazar günü “Leman” çizerlerini ağırlayacak. Behiç Pek, Erhan Candan, Suat Özkan, Bahadır Boysal ve Doğan Pehlevan, saat 15.00 ile 18.00 arasında İzmir Sanat’ta “25. Yılında bir Mizah Dergisi: “Leman” konulu bir söyleşi ve herkese açık bir karikatür atölyesi gerçekleştirecek. Aynı zamanda, okurlarının getireceği kitapları ve Leman dergilerini imzalayacaklar. Pazar gününün programı, saat 18.00’de halk mizahından kaynaklanan, yönetmenliğini Reis Çelik’in, başrolünü usta oyuncu Tuncel Kurtiz’in üstlendiği “İnat Hikayeleri” adlı filmin gösterimi ile sürecek. Ardından, filmin kamera arkasını yansıtan ilginç bir belgesel var: “İnadına Film Çekmek”.







Sinema ve mizah



3 Nisan Pazartesi günü festival, İzmir Sanat’ta gerçekleşecek film gösterisi ve söyleşi ile devam edecek. Saat 18.00’de Atalay Taşdiken’in “Arama Moturu” filmi gösterilecek. Hiçbir profesyonel oyuncunun görev almadığı film, tıpkı “İnat Hikayeleri” gibi kırsal kesim insanının mizah anlayışını yansıtan bir güldürü. Filmin ardından iki yönetmen Reis Çelik ve Atalay Taşdiken, Festival Direktörü Vecdi Sayar’ın moderatörlüğünde “Sinema ve Mizah” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.







Uşak, Kral ve Ötekiler



Festival programında son gün, yani 4 Nisan Salı günü iki farklı sanat dalının mizahla ilişkisine odaklanan iki etkinlik yer alıyor. Saat 18.00’de müzik yazarı ve DJ Murat Meriç “Protest Müzik ve Mizah” başlıklı dinletili bir söyleşi gerçekleştirecek. Meriç, 1970’lerden günümüze popüler müzik alanından ilginç örnekler sunacak. Şanar Yurdatapan’dan Öztürk Serengil’e pek çok ünlü besteci ve yorumcunun bu söyleşi çerçevesinde eserleri dinlenecek. 3. İzmir Mizah Festivali, saat 20.00’de İstanbul-Cihangir’in başarılı tiyatrosu BO Sahnenin “Uşak, Kral ve Ötekiler” oyunu ile sona erecek. Süleyman Karaahmet’in yazıp, Levent Özdilek’in yönettiği oyunda iki usta oyuncu, Köksal Engür ve Merve Engin rol alıyor. İzmir seyircisinin, festivalin diğer etkinlikleri kadar, politik içeriği ve mizah duygusu ile mevsimin en ilginç oyunlarından biri olan “Uşak, Kral ve Ötekiler”e de yoğun bir ilgi gösterilmesi bekleniyor.