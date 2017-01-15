Levent Üzümcü: Sahne iptali aciz ve kötü niyetli bir karar

Levent Üzümcü'nün, 'Anlatılan Senin Hikâyendir" adlı oyunu için daha önceden tahsis edilen sahne, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Levent Üzümcü, 'Sadece benim adımı gördükleri için sahneyi iptal ettiler. Dostluktan, kardeşlikten, iyilikten bahseden bu oyunu yasaklayacak kadar gözleri dönmüş. Keşke oyunu bir kez olsun izleselerdi. Bu kararı alan aciz ve kötü niyetli insanlardan hayır beklemek hayaldir' dedi

Hüseyin Çatal-Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Sabancı Kültür Sarayı'nda sahnelenmesi planlanan Tiyatro İstanbul'un sahneye koyduğu ve Levent Üzümcü'nün oynadığı, 'Anlatılan Senin Hikâyendir" oyunu için daha önceden tahsis edilen Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Sabancı Kültür Sarayı'ndaki sahne Rektörlük tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

Konu ile ilgili görüşünü aldığımız Üzümcü, 'Oyun Tiyatro İstanbul tarafından sahneleniyor. İzinler daha önce alınmıştı. Birlik, beraberlik ve kardeşliği anlatan bu oyunu sırf benim adım var diye iptal etmelerini acı buluyorum. Rektörlükten birileri bu kararın altına imza atmış. Bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum, kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum' dedi.

'Kararı alan insanlar bu oyunu izleseler yaptıklarından utanırlar' diyen Üzümcü, 'Bu oyunu sırf benim adım var diye iptal etmelerini acı buluyorum. İnsanın ekmeğiyle oynuyorlar. Belki koltukları uğruna yapıyorlar. Kime, neyi ispat etmeye çalışıyorlar? Ülkenin aydınlık geleceğine dair umudumun azalmasını bekliyorlar ama başaramazlar. Bu kararın alınması utanç verici' diye konuştu.



Ege Ü. de iptal etmişti



Daha önce Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde de aynı durumu yaşadıklarını belirten usta oyuncu, 'Şimdi de dokuz Eylül Üniversitesi böyle bir karar aldı. Aciz, kötü niyetli bir karar. İptal edenlerin oyunu izlemelerini çok isterdim. Dostluktan, iyilikten, kardeşlikten, bahseden bir oyunu kaldıracak kadar gözleri dönmüş bu tarz insanlardan iyilik beklemek hayalden öte bir şey değil. Çok üzücü, ülkemiz adına çok acı bir durum' dedi.

16 Ocak'ta Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Sabancı Kültür Sarayı'nda sahnelenmesi planlanan "Anlatılan Senin Hikâyendir" oyunu, sahne tahsisinin iptal edilmesinin ardından aynı tarihte saat 20.30'da Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Üzümcü Twitter hesabından "Doğup büyüdüğüm şehrimde 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü sahne tahsisimizi geri aldı. Zulmünüz artsın!' paylaşımını yapmıştı. Oyun daha önce de Artvin Çoruh Üniversitesi rektörlüğü tarafından iptal edilmişti.



Oyunun konusu



Anlatılan Senin Hikâyendir oyununda Levent Üzümcü üç hikâye anlatıyor. Mehmet dayının hikâyesi ile Anadolu'da başlayan oyun, açık denizlerde son buluyor. Hikâyelerin hepsinin ortak noktası insana dair olması, bizden olması. Bu yüzden çok samimi, hepsi bizim başımızdan geçmiş gibi. Oyunda yalnızca karakterlerin hikâyelerini paylaşmıyor Levent Üzümcü. Onların yanında kendi hikâyesine de ülkenin gündemine de bir parça dokunuyor. Levent Üzümcü'nün duruşunu da yansıttığı için hem tiyatro sahnesindeki Levent Üzümcü ile hem de içimizden biri olan Levent Üzümcü ile tanışmak için iyi bir fırsat bu oyun.