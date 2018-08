Light in Babylon'dan keyifli konser

Günbatımı Konserleri’nde sıra, kendilerini ‘Sokağın Sesi’ olarak tanımlayan Light in Babylon grubundaydı. Körfez kıyısındaki Konak Çim Amfi Alanı’nda sahne alan grup, İzmirlilere keyifli bir akşam yaşattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Günbatımı Konserleri”nde sahne sırası Light in Babylon’daydı. İzmirlilerin denizle bağını güçlendirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Günbatımı Konserleri”nin bu seferki adresi ise Konak Çim Amfi’ydi. Kendilerini ‘Sokağın Sesi’ olarak tanımlayan Light in Babylon grubunun ezgileri adeta İzmir’de yankılandı. Michal Elia Kamal’in solistliğini üstlendiği Light in Babylon grubu, sıcak yaz gecesinde İzmirlilere tatlı bir esinti yaşattı.

Ünleri Ortadoğu’yu aştı

Light in Babylon projesi, Michal Elia Kamal, Julien Demarque ve Metehan Çiftçi’in 2009 yılında İstanbul’da tanışmaları ile başladı. Halk müziği yorumlarından çok, özgün bestelerinin yer aldığı bugünkü grubu kurdular. O günden itibaren işbirliği içinde bir arada çalışan grup üyeleri, sokaklarda, kafelerde ve İstanbul’un tanınmış gösteri merkezlerinde keyifle müzik yapıyor. Mayıs 2010’da ilk profesyonel demo albümleri olan ‘İstanbul’u kaydettiler. Aynı yılın yazında Avrupa’da düzenlenen festivallerde çaldılar. Zamanla Türkiye ve Ortadoğu’daki dinleyici kitlesi çoğaldı ve grubun temelleri bu ilham veren zemin üzerine ku ruldu. Grup son olarak, ikinci demo albümleri olan “Life Sometimes Doesn’t Give You Space”i kaydetti.