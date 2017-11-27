Liseli müzik grupları Karşıyaka’da yarışıyor

Gençleri kültür ve sanata yönlendirmek için özendirici çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, dördüncü kez ‘Liselerarası Müzik Yarışması’ düzenliyor. İzmir’deki tüm liselere açık olan yarışma için başvurular kabul edilmeye başlandı. Şubat ayındaki büyük finalde dereceye girecek genç yıldızlara, toplam 17 bin TL para ödülü dağıtılacak

Karşıyaka Belediyesi, lise çağındaki gençleri kültür-sanat faaliyetlerine teşvik etmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımak amacıyla ilk kez 2015 yılında gerçekleştirdiği ‘Liselerarası Müzik Yarışması’nı geleneksel hale getirdi. 4’üncüsü düzenlenen yarışma için başvuru süreci bugün (27 Kasım) başladı. İzmir’deki tüm liselere açık olan organizasyona katılmak isteyen müzik grupları, 9 Şubat 2018 tarihine kadar, Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek.



17 BİN TL PARA ÖDÜLÜ



Yarışmanın elemeleri ise 15, 16 ve 17 Şubat’ta gerçekleşecek. En iyi 10 grup 24 Şubat'ta, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak final gecesinde dereceye girmek için sahneye çıkacak. Jüri tarafından birinci seçilecek grup 8 bin TL, ikinci 5 bin TL ve üçüncü de 3 bin TL para ödülünün sahibi olacak. ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görülecek gruba ise bin TL ödül verilecek. Yarışmaya ilişkin 399 40 86 - 88 - 92 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alınabilecek.



SAHNE GENÇLERDE



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Gelişim çağındaki evlatlarımızın sosyal yaşamda daha çok yer almalarını, bu sayede olumsuz alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz Liselerarası Müzik Yarışması ile sahneyi gençlerimize bırakıyor, yeteneklerini sergileme imkanı sunuyoruz. 3 yıldır yoğun katılımla gerçekleşen yarışmamızın yine büyük heyecan yaratacağına inanıyorum” dedi.