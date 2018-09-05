Manuş Baba'dan Gündoğdu'da kurtuluş konseri

Konak Belediyesi’nin İzmir’in işgalden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirdiği Manuş Baba konseri yoğun ilgi gördü. On binlerce İzmirli kurtuluş coşkusuna ortak olmak için Gündoğdu Meydanı’nda buluştu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği bağımsızlık mücadelesi sayesinde bugün özgürce şarkılar söylenebildiğini dile getirdi

Konak Belediyesi’nin “Kurtuluş Coşkumuz Barış Sevdamız Hep Sürecek” sloganıyla duyurduğu Eylül konserlerinin ilki Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirildi. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde son yılların sevilen sesi Manuş Baba sahne aldı. On binlerce kişi alanı doldururken, binlerce kişi de Kordon’daki çimler üzerinden ve kafelerden konseri izledi. Konser açılışında sahneye çıkararak Manuş Baba’ya teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, güzel bir Eylül akşamında Gündoğdu Meydanı’na akın eden İzmirlilere de teşekkür etti. Konak Belediyesi olarak bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 96. yıldönümünü coşkuyla kutlamak istediklerini belirten Başkan Pekdaş, “Atatürk 30 Ağustos Zaferi’ni ‘ölümsüzlük abidesi’ olarak tanımlar. ‘Türk Milleti’nin, hürriyet içinde, bağımsızlık içinde yaşamasını sağlayan zafere ‘Ölümsüzlük abidesi’ der. Bu eserin yaratılması için Türk Milleti’nin bir ferdi olarak, Türk Ordusu’nun Başkomutanı olarak, verdiğim mücadeleden dolayı onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum’ der. Bizler de böyle bir kahramanın yurttaşları olarak onur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz” dedi.

ÖZGÜRLÜK DAİM OLSUN

Cumhuriyeti, özgürlüğü sonuna kadar yaşamak için kararlılıkla mücadele etmeye söz verdiklerini belirten Pekdaş, “Türkiye’yi işgalden kurtaran, savaşan bir Başkomutanın, ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ diyerek bize ilke olarak gösterdiği doğrultuda barışı hep yükseltmeyi hedefliyoruz. Her dilden, her inançtan insanın kendi türkülerini, şarkılarını söylemesi için özgürlükler daim olsun” diye konuştu. Sanatçı Manuş Baba da Başkan Sema Pekdaş’a teşekkür ederek, “Sizin gibi belediye başkanlarımız oldukça özgürce şarkılarımızı söyleyebiliyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

MANUŞ BABA’DAN İZMİR MARŞI İLE AÇILIŞ

Gündoğdu Meydanı’nı dolduran kalabalık Manuş Baba’nın şarkılarıyla müzik dolu bir Eylül akşamı yaşadı. Sanatçının Dönersen Islık Çal albümünde yer alan ve oldukça beğeni toplayan şarkılarına eşlik eden İzmirliler, 9 Eylül coşkusunu erken yaşadı. Yalan, Dönersen Islık Çal, Eteği Belinde, Derin Derin Ağlama, Haberin Var Mı? gibi albümde yer alan pek çok şarkısını İzmirlilerle birlikte söyleyen sanatçı, konser açılışında İzmirlilere sürpriz yaparak İzmir Marşı’nı alandaki on binlerle birlikte seslendirdi. Konserin ilerleyen saatlerinde meydandaki zafer coşkusu katlanarak arttı. Alanı dolduran İzmirliler, Cumhuriyet’e, özgürlüğe, demokrasiye ve Atatürk’e olan bağlılıklarını haykırdı.

6 EYLÜL’DE YENİ TÜRKÜ

Konak Belediyesi’nin Manuş Baba ile başlayan Eylül konserleri 6 Eylül akşamı da Yeni Türkü Grubu ile sürecek. Perşembe günü Göztepe Denizatı Parkı’nda saat 21.00’de düzenlenecek konserde Türkiye’nin sevilen müzik gruplarından Yeni Türkü şarkılarıyla İzmirli müzikseverlerle buluşacak.