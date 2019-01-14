Mavi Gözlü Dev 117 yaşında

Türk ve dünya şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet Ran, doğumunun 117. yılında eserleriyle anılacak. Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi tarafından hazırlanan anma programı, yarın saat 17.00'da, Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ayça Yeriş - Etkinlikte, Şair Veysel Çolak yönetimindeki Şiir Atölyesi üyeleri tarafından Nazım Hikmet'in şiirleri okunacak. Onursal Müzik Topluluğu müzik dinletisi sunacak. Nazım'ın şiirlerinden bestelenmiş şarkılar seslendirilecek. Aslıhan Tüylüoğlu'nun sunacağı anma programında, Şair Cevdet Yüceer de şiir sunumu yapacak. Nazım Hikmet'in yaşamı ve sanatı üzerine bir belgesel gösterimi de gerçekleştirilecek.

İyi ki doğdun

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyakamızda, ülkemizin yetiştirdiği büyük değerleri unutmuyor, düzenlediğimiz etkinliklerle yeni nesillere taşıyoruz. Dilimizin, şiirimizin, insanlık değerlerimizin büyük ustası Nazım Hikmet'i de 117. doğum gününde yine sonsuz saygı, sevgi ve minnetle anacağız. Unutulmaz şairimizi "İyi ki doğdun Nazım!" diyerek selamlamak için tüm sevenlerini bu anlamlı buluşmaya bekliyoruz" dedi.