Mechanic 2 filmi 4 farklı ülkenin en güzel yerlerinde çekilmiş, son yılların en çok beklenen filmlerinden biridir. Jason Statham'ın 2011 yılında beyaz perdede Mechanic filmde göstermiş olduğu performans sayesinde, 5 yıl sonra filmin devam kararı hayata geçmiş oldu. İlk Mechanic filminin tüm sinema eleştirmenleri ve izleyicileri tarafından olumlu not alması, Mechanic 2 Suikat 2016 izle
'den daha fazlasının beklenmesine yol açtı. Bu nedenle tüm aksiyon severler 25 Ağustos 2016 tarihinde sinemalarda olacak Mechanic 2 filmi için hazırda beklemekte. Mechanic 2 filmi için harcanan bütçe 73 Milyon Dolar. Bu dev bütçe ile filmde harikalar yaratılacağı beklentisi büyük. Mechanic 2 filmini izlerken, 4 Farklı ülkenin çok farklı yerlerinde gezinmek mümkün olacak çünkü fil senaryo gereği Avustralya, Bulgaristan, Tayland ve Brezilya'da geçiyor. Yönetmen koltuğundaysa değişiklik yok. Yönetmen, Dennis Gansel. Filmin diğer ünlüleri ise Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh ve Sam Hazeldine. Mechanic 2 filminde Jason Statham'ın canlandırdığı karakter olan Arthur Bishop'un sevgilisini, Jessica Alba canlandırıyor. Filmin konusuna gelince;
Jason Statham Filmleri
yani Arthur Mekanik 2 Türkçe Dublaj izle
'de gerçek aşkı buluyor. Bu sayede hayatının anlamsızlığını fark ediyor. Gelen suikast tekliflerine Arthur olumsuz yanıt veriyor. Fakat bu durum birilerini fena halde zor durumda bırakıyor. Arthur'un tek zayıf noktası yani sevgilisi, İş teklifini yapan kişiler tarafından kaçırılıyor. Bundan sonrası 36 saat içinde geçen nefes kesici olaylarla geçiyor.
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