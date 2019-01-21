Meçhul Paşa güldürürken düşündürdü

Tiyatro Konak projesi kapsamında Meçhul Paşa'da efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa'nın serüvenini anlatan 'hınzır bir neşriyat' hikâyesi seyirci ile buluştu. Sadece 77 sayı çıkabilen derginin hikayesi tiyatro oyunu ile anlatıldı.

Nigar Nak - Konak Belediyesi'nin geçen yıl hayata geçirdiği 'Tiyatro Konak' projesi İzmirli tiyatroseverlerden yoğun ilgi görme devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen tiyatro topluluklarını ve sanatçılarını izleyiciyle buluşturan Tiyatro Konak'a son olarak Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı, Emrah Eren'in yönettiği 'Meçhul Paşa' oyunu konuk oldu. Oyunu Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da izledi.

Marko Paşa'nın hüzünlü hikâyesi

Tiyatro Adam tarafından sahneye konan oyunda Erdem Akakçe, Bülent Çolak ve Fatih Koyunoğlu da oyunculuklarIyla göz doldurdu. Başarılı oyunculukların yanı sıra dekor ve ışık tasarımıyla da dikkat çekti. Meçhul Paşa'da efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa'nın serüvenini anlatan 'hınzır bir neşriyat' hikâyesi seyirci ile buluştu. 'Marko Paşa'nın meçhule giden yolculuğunda biraz hüzün biraz neşe vardı. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz'un birlikte çıkardıkları, Türkiye'nin ilk haftalık siyasi mizah gazetesi: Markopaşa... Mevzumuz bu..." Markopaşa'nın 1946'da başlayıp meçhule doğru giden serüveni, 'bir cılız kalemden dile gelen hakikatın peşinden gidişin anlatıldığı oyun büyük beğeni aldı. Toplam 7 isim, 8 sahip, 10 yazı işleri müdürü, 9 matbaa, 10 adres değiştirerek dönemin çetin koşullarında 'devleri bile korkutan' ve 'fırsat bulabildiği zamanlarda' tüm zorluklara rağmen 77 sayı çıkan derginin hüzünlü hikayesinin anlatıldığı oyun iki gün boyunca kapalı gişe oynadı.