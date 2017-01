Mehmet Boztaş'ın sergisi MÖTBE’de sanatseverlerle buluştu

Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Mehmet Boztaş Resim Sergisi’ EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde meraklılarıyla buluştu

Kırmızı tonlarının ağırlıkta olduğu ve 33 eserin yer aldığı serginin açılışına Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.



Misafirleri selamlayarak konuşmasına başlayan Sergi sahibi Ressam Mehmet Boztaş, “Yaşım 70 olmasına rağmen çok heyecanlıyım” dedi. Boztaş, “Burada olmanız bana ve sanata önem verdiğiniz anlamına gelir. Biliyorsunuz sanatçının emekliliği, yaşlılığı olmuyor. Biz fırçamız elimizde sonuna kadar götürmeye çalışacağız. Yani daha çok resim göreceksiniz, daha çok renk göreceksiniz, daha çok kırmızı göreceksiniz” diye konuştu.



Eserlerinde yoğun olarak kırmızının tonlarını işleyen Boztaş, “Kırmızı her zaman, her yerde karşımıza çıkıyor. Onunla iç içe olmak istiyorum. Niye kırmızı, diye sorarsanız, kırmızı renk skalasında hareketli görünen bir renk. Stres, gerginlik yapan bir renk. Bir de mutluluğun rengi, aşkın, sevginin, bayrağın, kanın rengi yani kırmızı her zaman her yerde karşımıza çıkıyor. Onun için onunla barışık olmak iç içe olmak istiyorum. Bütün renkler güzel ama benim tercihim kırmızıdan yana” dedi.





“SANATÇI KENDİSİ, TUVALİ VE BOYASI İLE SAVAŞIR”



40 yılı aşkın süredir sanatın içinde olan Mehmet Boztaş, sanatçıların hangi alanda olursa olsun birbirlerinden farklı olduklarını söyleyerek, “Sanatçılar hayatın içinden birçok şeyi hemen görürler. Burada olayların iyi ya da kötü olması önemli değil. Sanatçılar bu olayları alır, inceler hatta parçalara böler. İşine yarayanları alıp saklar, işine yaramayanları atar. O sakladıklarının içine branşı ne ise renk renk, resimse resim kendisini, duygularını da içine katar. Sonuçta ortaya çıkanı bu tür galerilerde sunduğu zaman artık o resim sanatçıdan kopmuştur, izleyen kişilere aittir. Şu anda artık bu eserler toplumundur, topluma aittir” dedi.



Sanat sanat için midir, yoksa toplum için midir? sorusuna dikkat çeken Boztaş, “Eseri üretirken yaptığımız iş sanat için, eser üretilip de duvarlara asıldığı andan itibaren de toplum içindir. Yani artık burada ben yokum. Ben söylemlerimi resimlerime koydum. Şimdi sizler onlarla iletişim kuracaksınız, alışveriş kuracaksınız, beğeneceksiniz veya beğenmeyeceksiniz artık sizin sorumluluğunuzda her şey. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Sergi 5 Şubat’a kadar EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açık kalacak.