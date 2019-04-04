Merhamet, bu sergide

Sağlık Bakanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle 'İnsan Olmanın Sanatı Merhamet' temalı uluslararası karikatür sergisi açıldı.

İlki 2014 yılında aynı temada resim sergisiyle, 2.'si fotoğraf sergisi olarak devam eden sergide bu kez karikatüristlerin merhamete bakış açısı usta çizerlerin uluslararası yorumuyla tuvale yansıdı.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, İKÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Pirim, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri Salman ile Dr. Öğr. Üyesi Uğur Bakan küratörlüğünde hazırlanan sergide; Türkiye dahil olmak üzere İngiltere, Rusya, Çin, Brezilya, ABD gibi dünyanın dört bir yanından toplam 144 sanatçının 'merhamet' temalı eseri görücüye çıktı.

Merhametimizi kaybediyoruz

Serginin açılış töreninde konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, serginin özel bir konusunun bulunduğuna dikkat çekerek, "Maalesef merhametini yitirmiş bir dünyada yaşıyoruz. Huzurun kaynağı merhametten geçiyor. İnsanlık bugün bunun mücadelesini veriyor. Çocukların öldüğü, insanların açlıktan öldüğü, temiz içme suyunun bulunmadığı bir dünyada, merhametini kaybetmiş dünyada yaşıyoruz. Böyle temalı bir serginin açılışını daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ben insanların vicdanlarında merhamet sesinin daha aktif olduğu bir dünyada yaşamayı diliyorum" dedi.

Çok değerli bir duygu

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da merhamet duygusunun dünyada azalan bir duygu olduğunu belirterek, "Son 5 yıl içinde sanat dünyasında da merhamet duygusunu konu alan birçok eserler ortaya konuyor. Biz de bu karikatür sergimizle tüm insanlara bu duygunun önemini anlatmak istedik" diye konuştu.

Yürekleri eğitmeliyiz

'Merhamet' sergilerinin fikir babası İKÇÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Pirim merhameti sanatla buluşturma adına sergileri devam ettirme çabasında olduğunu kaydetti. İnsanlığın bilgiye olan doymuşluğunun yanında manevi boyutta da giderek yoksullaştığını ifade eden Prof.Dr. Pirim, "Bilim / bilgi obeziyiz. Bugün arama motorlarından her bilgiye ulaşabilirsiniz. Artık Google üniversitesi var. Ama insana dokunmayan hiçbir şeyin anlamı yok. Bizler kendi renklerini sergileyecek, özgür ruhlu, toplumun sorunlarını dikkate alan, bir yerde birileri acı çekiyorken, bir yerde bir yara kanıyorken bunlara duyarlı insanlar yetiştirmeliyiz. Bu yüzden kafaların değil yüreklerin eğitilmesi gerektiğini artık görmeliyiz. Küratörlüklerini yaptığım, merhameti sanatla anlatma projesi, insanlara bunun eğitimini verme yolundaki hayalimi hayata geçirmede önemli bir rol oynayacağı inancındayım" dedi.

Kültürpark Resim Heykel Müzesi'nde açılışı yapılarak İzmirlilerin beğenisine sunulan karikatür sergisi, 13 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergi ayrıca 17-19 Nisan arası Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 29 Nisan-2 Mayıs arasında ise İKÇÜ'de sergilenecek.