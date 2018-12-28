Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için oynadılar

Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Zincire Vurulmuş Antigone' adlı oyun kapalı gişe oynadı. Dakikalarca ayakta alkışlanan oyunun sonunda Küçüköz, oyunu 2 büyük usta Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için sahnelediklerini söyledi.

Nigar Nak - Bergama Kültür Merkezi BerKM'de sahnelenen ve Bergama Belediyesi Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz'ün uyarlayıp yönettiği eser, dekorları, makyajı, müziği ve kostümleri ile birlikte yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Neredeyse 2 bin 500 yıl önce yazılan Sophocles ve Aiskhylos'un eserlerinden uyarlanan, adalet arayışının ve düşünce özgürlüğünün dışavurumunun anlatıldığı "Zincire Vurulmuş Antigone" adlı oyun tiyatro severlere de unutulmaz bir gece yaşattı. Bergama Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu performansıyla sanatseverlerden de tam not aldı.

Seyirci selamlandı

Dakikalarca ayakta alkışlanan eserin etkileyici final sahnesinin ardından seyirciyi selamlayan oyuncular sahneye Bergama Belediyesi Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz'ü davet etti. Burada bir konuşma yapan Küçüköz; "Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Biz bu gece bu oyunu iki büyük usta Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için oynadık. Kendilerini saygı ile selamlıyorum" dedi. Büyük beğeni kazanan oyun ise Alev Çakır, Berkay Tokbay, Bülent Türkmen, Deniz Özaydemir, Derya Mercan, Eyüp Gülmez, Fikret Avcı, Fatih Döner, Mehdi Gizli, Meltem Akbaba, Nazlı Deniz Tan, Nurhayat Kızıltuğ, Oğuz Toy, Şahinde Darılmaz, Ümmihan Yetim, Yağız Yamaç Taşçı ve Yağmur Ekin Karayelli tarafından sahnelendi.