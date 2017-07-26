'Mıknatıs' Bornovalılarla buluşacak

Bornova Belediyesi, Umut Oğuz’u ‘Mıknatıs’ isimli tek kişilik gösterisiyle 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda Bornovalılarla buluşturacak

Bornova Belediyesi, tek kişilik gösterisi ‘Mıknatıs’ ile büyük ilgi toplayan Oyuncu ve Komedyen Umut Oğuz’u bir kez daha hayranlarıyla buluşturacak. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ‘Mıknatıs’ isimli tek kişilik gösteri 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Gösteri ücretsiz olarak izlenebilecek. Esprileriyle her seferinde izleyenleri kahkahalara boğan Bornovalı Komedyen ve Oyuncu Umut Oğuz, Bornova Belediyesi aracılığıyla kendi memleketinde bir kez daha sahneye çıkmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da Umut Oğuz’un Bornova’dan çıkmış bir değer olduğunu belirterek, “İlçemizde yetişip Türkiye çapında değer haline gelmiş sanatçılarımız bizim gurur kaynağımız. Mıknatıs isimli gösteriyi Bornovalılarla birlikte izlemekten büyük bir onur duyacağım” dedi.



