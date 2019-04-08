Minikler kuklalarını yaptı

Ege'nin en büyük Outlet'i Westpark geçtiğimiz hafta sonu rengârenk görüntülere sahne oldu.

4 yaş ve üzeri çocuklar kendilerine verilen renkli süngerleri kullanarak birbirinden sevimli el kuklaları yaparak hem eğlenceli vakit geçirdiler, hem de evlerine kendi elleriyle yaptıkları kuklaları götürme şansı elde etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu tüm aya yayan Westpark'ta çocuk atölyesi katılımcıları, kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortam içinde, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini harekete geçirme fırsatı buluyor.

Tamamen ücretsiz olarak 15:00-18:30 saatleri arasında, akvaryum katında gerçekleşen Westpark Çocuk Şenliği' nin diğer etkinlikleri ise şöyle; 20 Nisan'da Balon Katlama, 21 Nisan'da Hareketli Papağan Kukla, 22 Nisan'da Üç Boyutlu Aslan Maske, 23 Nisan'da Dinozor T-rex Boyama, 27 Nisan'da Gökkuşağı Magnet, 28 Nisan'da ise çocuklar küçük ahşap parçaları birleştirerek kendi Helikopter oyuncaklarını tasarlayacak.