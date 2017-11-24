Mr. Robot Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak

Dram ve gerilim tarzı film izlemeyi sevenler, hemen altyazilidizi.co sitesine gir ve Mr. Robot izle keyfini yaşamaya hemen sende başla

Dram ve gerilim tarzı film izlemeyi sevenler, hemen altyazilidizi.co sitesine gir ve Mr. Robot izle keyfini yaşamaya hemen sende başla. Bilişim dünyasını ve siber saldırıları konu alan bu dizi 2015 yılında yayınlanmaya başlamış olsa da, bu zamana kadar 3. Sezon ile toplam 28 bölüm olarak izleyicileri ile buluşturulmuştur. Dünyada milyonlarca kişi tarafından beğeni ile takip edilen ve her bölümü müthiş bir heyecana sahip olan bu diziyi izlemeye doyamayacaksınız.

Dizinin tüm sezon ve bölümlerini altyazilidizi.co sitesinde bulabilirsiniz. Altyazılı olarak sizlere sunulan bu dizi gerçekten bir harika. 3 dünya savaşı artık at ile, kılıç süngü ile olmayacak. Savaşlar artık siber saldırılarla olacak. Günümüzde her saniye milyonlarca siber saldırının olduğu gerçeğini de düşünürsek ileride ülkeleri nasıl tehlikelerin beklediğini, hangi amaçla siber saldırıların yapıldığını çok daha iyi anlayabiliriz.

Artık ülkeler ordularını yapılandırarak siber ordularını da kurmaya başlamışlardır. Özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda çok iyi bir hazırlık içerisindedirler. Bu Amerikan yapımı dizide de bu saldırıların gelişimini ve etkisini çok iyi şekilde kavrayabileceksiniz. Eğer hala izlemediysen siteye gir ve Mr. Robot izle.

Dizinin başrolünde Elliot bulunuyor. Elliot çok küçük yaşlarda ailesinden şiddet görmeye başlamış bir kişidir. Bu şiddet ve baskılar onu sosyallikten alıkoymuştur. Hayatını siber güvenlik şirketlerinde çalışarak devam ettirmeye çalışan Elliot, istediği hayatı yaşayamamanın üzüntüsünü yaşamaktadır. Sürekli gece çalışan Elliot, ailesine ya da sevdiklerine zarar veren kişilerin bilgisayarlarına sızarak onların gizli bilgilerini ele geçirmekte ve onlara misli ile zarar vermektedir.

Bir müddet sonra işyerine gittiğinde çalıştığı firmanın da siber saldırıya maruz kalmasını gören Elliot, hemen araştırmalara başlar ve saldırının yapıldığı hacker grubunu tespit eder. Hatta bu grubun amacının kendisini bu gruba katmak olduğunu anlaması çok uzun sürmeyecektir.Mr.Robot ve Elliot ile birlikte devam eden bu macerayı en iyi şekilde yaşayabilmek için hemen siz de bu diziyi izlemeye başlayın.

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