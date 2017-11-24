Mr. Robot Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak

Dizinin tüm sezon ve bölümlerini altyazilidizi.co sitesinde bulabilirsiniz. Altyazılı olarak sizlere sunulan bu dizi gerçekten bir harika. 3 dünya savaşı artık at ile, kılıç süngü ile olmayacak. Savaşlar artık siber saldırılarla olacak. Günümüzde her saniye milyonlarca siber saldırının olduğu gerçeğini de düşünürsek ileride ülkeleri nasıl tehlikelerin beklediğini, hangi amaçla siber saldırıların yapıldığını çok daha iyi anlayabiliriz.
Artık ülkeler ordularını yapılandırarak siber ordularını da kurmaya başlamışlardır. Özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda çok iyi bir hazırlık içerisindedirler. Bu Amerikan yapımı dizide de bu saldırıların gelişimini ve etkisini çok iyi şekilde kavrayabileceksiniz. Eğer hala izlemediysen siteye gir ve Mr. Robot izle.
Dizinin başrolünde Elliot bulunuyor. Elliot çok küçük yaşlarda ailesinden şiddet görmeye başlamış bir kişidir. Bu şiddet ve baskılar onu sosyallikten alıkoymuştur. Hayatını siber güvenlik şirketlerinde çalışarak devam ettirmeye çalışan Elliot, istediği hayatı yaşayamamanın üzüntüsünü yaşamaktadır. Sürekli gece çalışan Elliot, ailesine ya da sevdiklerine zarar veren kişilerin bilgisayarlarına sızarak onların gizli bilgilerini ele geçirmekte ve onlara misli ile zarar vermektedir.
Bir müddet sonra işyerine gittiğinde çalıştığı firmanın da siber saldırıya maruz kalmasını gören Elliot, hemen araştırmalara başlar ve saldırının yapıldığı hacker grubunu tespit eder. Hatta bu grubun amacının kendisini bu gruba katmak olduğunu anlaması çok uzun sürmeyecektir.Mr.Robot ve Elliot ile birlikte devam eden bu macerayı en iyi şekilde yaşayabilmek için hemen siz de bu diziyi izlemeye başlayın.
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