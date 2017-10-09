Mübadele anıları bu evde yaşayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Kasaplar Meydanı’nda restore ettiği 113 yıllık bina “Göç ve Mübadele Anı Evi” olarak yeniden hayat buluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Kasaplar Meydanı'nda restorasyonu tamamlanarak Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü'nce “Göç ve Mübadele Anı Evi” olarak düzenlenen iki katlı tarihi bina, 10 Ekim Salı günü saat 17.30'da ziyarete açılıyor.



“Türk-Yunan Mübadelesi” başta olmak üzere Türkiye'ye Balkan ülkelerinden yapılan göçlerin hikâyesini ve yarattığı kültürel-sosyal değişimleri kayıt altına almak amacıyla hazırlanan Anı Evi'nde sergilenecek obje, fotoğraf ve belgeler için çok sayıda kişi ve kurum bağışta bulundu. Objeler arasında Girit'teki bir evden hatıra olarak getirilen bir tuğla parçası, 90 yıllık bir ayna, mübadil ailelere ait kıyafetler, dokumalar ve mutfak malzemeleri ile mübadeleyle ilgili tasfiye talepnameleri, nüfus tezkereleri ve benzeri belgeler yer alıyor. Göç ve Mübadele Anı evi, Türk-Yunan nüfus mübadelesini yaşamış olan mübadiller ve onların 1. 2. ve 3. kuşak akrabalarının anılarını yaşatıyor.



Buca Göç ve Mübadele Anı Evi'nin açılışının ardından, Buca Kasaplar Meydanı'nda saat 18.30'da Balkan Halk Dansları gösterileri gerçekleştirilecek. Balkanlılar Festivali kapsamında, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’dan gelen ekipler de açılışa katılacak.





