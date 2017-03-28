Müjdat Gezen: İzmir benim için kutsal bir kent

İzmir Büyükşehir Belediyesi, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' etkinliklerine sanatçı Müjdat Gezen'in Yılmaz Özdil'in köşe yazılarından sahneye taşıdığı 'Köşe Yazıları' isimli oyunu ile başladı. Tek kişilik oyunda Yılmaz Özdil'in köşe yazıları usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla birleşince hem kahkaha hem de duygu dolu bir gece yaşandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Müjdat Gezen Tiyatrosu'nu İzmir'e getirdi. Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı, ünlü sanatçı Müjdat Gezen'in 'Köşe Yazıları' adıyla sahneye koyduğu oyun, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde kapalı gişe izlendi. Yılmaz Özdil'in köşe yazıları, usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla birleşince İzmirliler gösteri boyunca hem güldü hem de ağladı. İstanbullu olmasına rağmen İzmir'in kendisi için çok kutsal bir yer olduğunu söyleyen sanatçı Müjdat Gezen, 'Benim ilk tanındığım kent İzmir. İzmir Fuarı'nda İzmir seyircisi beni meşhur etti. Her gelişimde önce Karşıyaka'ya Zübeyde Hanım'ın kabrine giderim. 'Allah senden razı olsun. Atatürk'ü iyi ki bizim için doğurdun'derim' dedi. Yaşamı boyunca yaptığı işleri herkesin beğenmesini istemediğini söyleyen Gezen, 'Mesela rüşvet alanlar, hırsızlar, üç kağıtçılar beni niye beğensinler? Beğenmesinler zaten. Beğenmemek de demokratik bir hak tabi. Beni beğenmeyenler Abdülhamit'in torunuyum diye okulumu benzinle yakmaya çalışanlar. O ateşi beş dakikada söndürdük. Ama bizim içimizdeki ateşi hiç kimse söndüremez. Çünkü o Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet ateşi' diye konuştu.



Duygulandıran armağan



İzmir'in, kurtuluş savaşını başlatan ve Kurtuluş Savaşı'nı bitiren bir kent olduğunu belirten Gezen, Yılmaz Özdil'in köşe yazısından alıntıladığı İzmir'in kurtuluş günü coşkusunu İzmir Marşı eşliğinde izleyici ile paylaştı.

Yunan askerlerinin işgalde tüm Türk bayraklarını toplaması karşısında, İzmirli kadınların tüm maddi sıkıntılara rağmen satmadığı kırmızı masa örtüleri ile beyaz patiskadan Türk bayrağı yaparak kenti gelincik tarlasına çevirdiklerini anlatan Gezen, kendisinin yaptığı ve çerçevelettiği Türk bayrağını salondaki en yaşlı kişiye, karakalem Atatürk portresini de salondaki en küçük çocuğa armağan etti ve 'Bunu evinin en güzel köşesinde en yukarıya asarak sakla' dedi.

Usta yazar Özdil'in 'Fil Pak Bahadur' ile ilgili yazdığı köşe yazısını, hayatta dostluğun çok önemli olduğunu ifade ederek aktaran Müjdat Gezen, salonda izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Usta tiyatrocu anlatımının sonunda İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı hayata geçirerek bini aşkın hayvanın doğal ortamda yaşamasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.





Bu eller Musafa Kemal'i silmez



Oyun sırasında Yılmaz Özdil de ara ara yapılan bant kayıtları ile seyirci ile buluştu. İzmirliler, Atatürk'ün sonradan Diyanet İşleri Başkanı yaptığı Ankara müftüsünün hikayesini bant kaydıyla Yılmaz Özdil'den tekrar dinlerken göz yaşlarını tutamadı. Yılmaz Özdil'in Alsancak'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını sildirmek için dövmeciye giden bir vatandaşın hikayesini anlattığı 'Mustafa Kemal'in imzası' adlı köşe yazısının kahramanı dövmeci de seyirciler arasındaydı. Müjdat Gezen, 'Bu gördüğün eller Atatürk'ü yazar, Atatürk'ü silmez' deyip, kapı dışarı eden ve internet sitelerinden 'Ey ahali, madem öyle işte böyle, bugünden itibaren burada, Atatürk'ün imzası bedava!' diyerek duyuru yapan Enver Serhan Gürsoy'u sahneye çağırdı. Gürsoy, 'Babam emekli askerdi. Bana hep 'oku adam ol' derdi. Bana bir gün okumam için bir kitap verdi. O kitap da sizin ihtilali anlatan kitabınızdı' dedi.



Oyununda Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün de anılarına yer veren ünlü tiyatrocu, kendisini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde İzmirlilerle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti ve İzmir Marşı eşliğinde seyirciye veda etti.