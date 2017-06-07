Mültecilerin dramını bu filmde anlattılar

Suriyeli sığınmacıların Avrupa'ya kaçış hikayesini konu alan 'Yüzme Öğreniyorum' adlı filmin çekimleri İzmir'in Çeşme ilçesinde yapıldı. Çeşme Palace Hotel'in plajına kurulan setteki çekimler 3 gün sürdü

'Yüzme Öğreniyorum' filminin başrollerini Suriyeli kadın Ruksan karakteriyle Gönül Nagiyeva, Hasan karakteriyle de Ergun Kuyucu paylaştı. Halen kanayan bir yara olan mülteci sorununu konu alan filmde, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Hasan ve Ruksan çiftinin, iyi bir gelecek için botla Türkiye'den Avrupa'ya geçme hayali kurmaları ve bir grup mülteci ile lastik botla kaçma çabaları anlatılıyor. Film ile ilgili bir açıklama yapan başrol oyuncusu Gönül Nagiyeva, kendisine göre insanların 'kurbanlar' ve 'savaşçılar' diye ikiye ayrıldığını belirtip, "Eğer biri mülteci haline geliyorsa hem kurban hem de savaşçıdır. Bir taraftan hayatta kalma mücadelesi, bir taraftan da gelecek kaygısıyla yaşamak çok zor. Milyonlarca Suriyeli mülteci bu aynı duyguyu yaşıyor. Bu insanlar kararlarını kendi istekleriyle değil mecburiyet karşısından veriyor" dedi.



"BOTTA GEÇEN HİKAYEMİZDE SAVAŞÇIYIM"

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKARSA SAVAŞ OLMAZ"

"BÜYÜK BİR HEYECANLA OYNUYORUM"



"TÜRKİYE GÖÇ YOLLARINDA BİRİNCİ DURAK OLMUŞTUR"



FESTİVALLERDE YARIŞACAK

Filmdeki rolünde yüz ifadeleriyle olayı anlatacağını ifade eden Nagiyeva, "Filmde, kocasıyla Avrupa'ya kaçmaya çalışan Suriyeli kadın karakterindeyim. Onun içinden ne geçiyorsa konuşmadan sadece bakışlarım ve yüz ifadelerimle anlatacağım. Filmde kocamla Avrupa'ya gitmeyi başarabilecek miyiz? Bilmiyorum, bir korku var. Ya kurban olacaksınız ya da savaşçı. Ben botta geçen hikayemizde savaşçıyım. Ne olacaksa inşallah filmde göreceğiz. Bu filmde rol almak benim için çok büyük sorumluluk hem de gurur verici" diye konuştu.Savaşların egolar yüzünden çıktığını söyleyen Nagiyeva, "Suriyeliler'i Türkiye'den, Türkler'i Azeriler'den, Azeriler'i Mısırlılar'dan ayırmıyorum. Benim için insan insandır. Bu sadece bir laf değil. Hayatımı da böyle yaşamaya çalışıyorum. Bana göre herkes kendi işine bakarsa savaş olmaz. Ne yazık ki tüm sorunlar egodan kaynaklanıyor. Yani egoların savaşı. İnşallah bir gün düzelir, insanlar güzel bir hayat sürer" diye konuştu.Filmde 'Hasan' karakterini canlardıran Ergun Kuyucu da Suriyeliler'in yaşadığı trajedinin, dünya çapında utanç verici bir durum olduğuna dikkat çekip, ""Filmin yapımcısından teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok beğendim. Suriyeliler'in Avrupa'ya kaçarken öldükleri haberlerini okuduğumda oradaki babaları, kocaları düşünürdüm. Çünkü, Doğu erkeğinin sorumlulukları var. Çünkü kadın geri planda olduğu için böylesi zor durumda erkek yokken de olmak zorundadır. 'Acaba haleti ruhiyeleri ne durumdadır?' diye merak ederdim. Bu proje önüme geldiğinde çok hoşuma gitti. Suriyeliler'in başına gelen acı olaylar bizim başımıza da gelebilirdi. Biz de kaçmak zorunda kalabilirdik. Bu yüzden rolümü büyük bir heyecanla oynuyorum" dedi.Filmin Yönetmeni ve Senaristi Serpil Altın, film ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yüzme Öğreniyorum filmi, bir göç hikayesidir. Yönetmen olarak bu hikayeyi seçme sebebim; öncelikle evrensel bir hikaye olması, yaşamımızın içinde, gözümüzün önünde gerçekleşen ve kayıtsız kalmamamız gereken bir insanlık hikayesi olmasıdır. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Suriyeli vatandaşlar ülkelerinden göç etmek zorunda kalmışlardır. Göç yollarında her daim Avrupa ve Asya arasında köprü vazifesi görmüş olan Türkiye, birinci durak olmuştur. Bu filmle Türkiyeli bir kadın yönetmen olarak gözümüzün önünde gerçekleşen bu umuda yolculuk hikayelerinden birine, bir kahraman üzerinden dikkat çekmek derdindeyim" diye anlattı.Filmin Yapımcısı Korhan Uğur da, "Ülkemize sığınan Suriyelilerin dramını anlatan filmimiz, Kısakes Film Festivali Pitching Platformu'ndan yapım ödülü aldı. Festivali kapsamında 'Göç Filmleri Göç Ediyor' mottosuyla turneye çıkacak. 22'si Türkiye'de, 10'u yurtdışında olmak üzere 32 mekanda gösterimi yapılacak. Avrupa başta olmak üzere dünyada büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. Film, Suriyeliler'in Avrupa'ya kaçış serüvenleri tüm detaylarıyla konu ediniyor. 10 dakika gibi kısa bir sürede yaşanan tüm dramı anlatmak zor olsa da yönetmenimiz Serpil Altın, tecrübeli oyuncu kadromuz ve çekim ekibimizin iyi bir film ortaya koyacağından şüphe yoktur. Filmimizin birçok festivalden ödül almasından ümitliyiz. Cannes Film Festivali, Berlin Uluslararası Film Festivali, Toronto Uluslararası Film Festivali, Doha Film Festivali, Brisbane Film Festivali, Saraybosna Film Festivali, Tahran Uluslararası Film Festivali'ne katılacağız" diye konuştu. Filmin, Palace Hotel'in plajına kurulan setteki çekimler 3 günde tamamlandı.