Murat Güloğlu, Karabağlar'da vatandaşlarla buluştu

“Kahve Tadında Karabağlar” söyleşilerinin bu ayki konuğu Gazeteci ve Program Yapımcısı Murat Güloğlu oldu

Uzundere Köyü’nde vatandaşlarla buluşan Güloğlu, son yazdığı şiir kitabını, gazetecilik ve televizyon hayatının bilinmeyen ve merak edilen yönlerini izleyicilerle paylaştı. Etkinlikte konuşan Başkan Selvitopu ise 16 Nisan’da yapılacak referandumun önemine dikkat çekti ve “Bu ülkeye hep beraber sahip çıkacağız” mesajı verdi.



Uzundere Köy Meydanı’nda düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü Yazar Gülşah Elikbank’ın yaptığı söyleşide Elikbank, Güloğlu’nun yazdığı “Gitmesen..Gitme..Sen” isimli şiir kitabından da şiirler okudu. Merak edilen soruları sordu.



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