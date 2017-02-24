Murat Güloğlu, Karabağlar'da vatandaşlarla buluştu

Uzundere Köyü’nde vatandaşlarla buluşan Güloğlu, son yazdığı şiir kitabını, gazetecilik ve televizyon hayatının bilinmeyen ve merak edilen yönlerini izleyicilerle paylaştı. Etkinlikte konuşan Başkan Selvitopu ise 16 Nisan’da yapılacak referandumun önemine dikkat çekti ve “Bu ülkeye hep beraber sahip çıkacağız” mesajı verdi.
Uzundere Köy Meydanı’nda düzenlenen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü Yazar Gülşah Elikbank’ın yaptığı söyleşide Elikbank, Güloğlu’nun yazdığı “Gitmesen..Gitme..Sen” isimli şiir kitabından da şiirler okudu. Merak edilen soruları sordu.
Fidan sertifikalarını verdi
Fox Tv’de “Evinizin oğlu Murat Güloğlu” olarak kendisini tanıtan çok kısa sürede herkesin gönlünde taht kuran Murat Güloğlu’nun Söyleşisini Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başta olmak üzere meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş izledi. Söyleşinin sonunda Başkan Selvitopu, Murat Güloğlu ve Gülşah Elikbank’a teşekkür ederek, kendileri adına dikilen fidan sertifikalarını verdi. Ayrıca Uzundere Kadın Kooperatifi üyeleri de Güloğlu ve Başkan Selvitopu’na özel hazırladıkları doğal ürünlerden hediye ettiler.
Hayır’ı çok iyi anlatmamız lazım
Söyleşinin son derece güzel geçtiğini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yaklaşan referandum ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Referandumun bir seçim olmadığını özellikle altını çizen Selvitopu “İnsanlarla görüşürken özellikle bir siyasi parti seçimi olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Bu referandum ülkenin gidişiyle, yönetim şekliyle ilgili bir referandum. Hayır çıktığında sonuç belli, Evet çıktığında ise insanların nasıl bir yönetim şekliyle karşılaşacakları belli değil. Bunu bizim tüm yurttaşlara ve Türkiye’de bulunan sivil toplum kuruluşlarına çok iyi anlatmamız gerekir. Hepimizin bu konuda hassas ve dikkatli olması gerekir. AKP’ye veya herhangi bir partiye vatandaşlar oy vermiş olabilir. Demokratik haktır bu. Siyasal tercih olabilir ama bu referandum o parti şu partinin tercihi değildir” dedi.