Muzaffer İzgü, Foça'da anılıyor

Foça’da yaşayan vatandaşlar, Foça Belediyesi’nin 27 Ağustos günü hayata veda eden Duayen Yazar Muzaffer İzgü için düzenlediği saygı köşesinde açılan ‘Anı Defteri’ne, sanatçıyla ilgili duygu, düşünce ve hatıralarını yazıyor

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’ndeki ‘Anı Defteri’ne yazan vatandaşlara; ‘‘Küçük Dev Adam: Çocuk ve Gençlik Yazınında Muzaffer İzgü Sempozyumu’’ ve ‘‘Çapulcu Musun? vay vay’’ isimli kitaplar hediye ediliyor.



‘Anı Defteri’ne yazanlar arasında, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, misafir Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş’da yer aldı.



Duayen Yazar Muzaffer İzgü’nün, Foça Belediyesi’nce düzenlenen Deniz Öyküleri Yarışmalarına uzun yıllar jüri üyeliği yaptığını hatırlatan Başkan Demirağ; ‘‘Çok değerli yazarımız Muzaffer İzgü, Foça’mızda düzenlediğimiz edebiyat etkinliklerimize her çağrımızda koşup gelerek bizlere çok önemli destekler verdi. Kalplerimizdeki yeri büyük. Onu her zaman saygı ve özlemle anacağız’’ dedi.



