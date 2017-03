MÜZİKSEV'de İki Telli'nin Yolculuğu

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı İKSEV'in, müzik kültürümüzün gelecek kuşaklara en iyi örneklerle aktarılması amacıyla kurduğu MÜZİKSEV, yok olmaya yüz tutmuş, unutulmuş geleneksel çalgılarımız 'Orta Asya'dan Anadolu'ya İki Telli'nin Yolculuğu' etkinliği ile Tıva Türklerinin İgil'ini, Altay Steplerinin Kıl Kopuz'unu ve Toroslar'ın Iklığ'ını müzik dünyamıza yeniden sunuyor

İgil, at kılından tele ve yaya sahip



Bütün çalgıların bir hikayesi var



Geleneksel malzemeler kullanıldı

MÜZİKSEV'in unutulmuş tarihi çalgılarının tekrar yaşama döndürülmesi projesinin ilk adımı olan 'Orta Asya'dan Anadolu'ya İki Telli'nin Yolculuğu' etkinliği yarın başlıyor. İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, TRT ses yapımcısı Güner Özkan, TRT Sanatçısı Salih Urhan, Koro Şefi Sunucu Hayati Çiftçi, saz yapımcısı Ozan Özdemir, konservatuar mezunu Özgür Gürbüz, proje hakkında bilgi verdi.MÜZİKSEV'in, İKSEV'in izmir'e kalıcı bir armağanı olduğuna değinen Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, köklü ve zengin müzik kültürümüzü yaşatmayı görev olarak gördüklerini belirtti. Projenin mimarı MÜZİKSEV Danışmanı Güner Özkan ise 'İlkel gibi görünen bu üç çalgı, günümüz yaylı çalgılarının atası kabul edilebilir. Projenin ilk adımı olarak seçilmelerinin nedeni de hem yapım hem çalınma teknikleri olarak günümüz çalgılarının öncülü olmalı. Sibirya'da kapalı bir coğrafyada yaşayan Tıva Türklerinin batılılarının at kemanı da dediği İgil, at kılından iki teli, yine at kılından yayı ve burguluğundaki at başı oyması ile karakteristiktir. Son derece özel bir sese sahip ve Tıva Türkleri bu çalgıyı özel bir vokal tekniği olan hömey ile söyledikleri türkülere eşlik olarak kullanır' dedi.Projeye kişisel değil, hep birlikte adım attıklarını belirten TRT Ses Sanatçısı Güner Özkan, bütün çalgıların bir hikayesi olduğunu belirterek, 'Farklı yerlerde farklı insanlarla iletişim kurmuşlar. Halkımızın Orta Anadolu'dan Balkanlara geçerken kullandıkları çalgılar senteze kavuşmuştur. Geleneksel çalgılara meraklılığım olduğu için, gittiğim her yerde çalgılarla tanıştım. Bizde neden yok diye düşündüm. Kültür Bakanlığı'ndan müzenin açılmasını istedim. Yeterli destek olmadığını gördüm. Düşüncemiz, hayallerimiz gerçekleşti. İlk hayalim müze kurmaktı. İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper bize yardımcı oldu. Kültür Bakanlığı da bu işe gönül verdi. İstanbul'da geleneksel müzik aletlerinin sergilendiği müze açılacak' diyerek konuştu.Projeye, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof Dr Metin Ekici, 'Somut olmayan Kültür Mirasımız' konulu bir konuşma ile katılacak. Yeniden yapılan çalgılara kabak kemanenin büyük üstadı Salih Urhan, klasik kemençenin kraliçesi Gülten Yeğin ve İgil'i geleneksel yöntemlerle çalan Türk Sanatçısı Özgür Gürbüz hayat verecek. İgil, Kıl Kopuz ve Iklığ, Güner Özkan'ın çizdiği modellere göre MUZİKSEV Lutiyesi Ozan Özdemir tarafından geleneksel malzeme ve yöntemler kullanılarak yapıldı.