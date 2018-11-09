Ne Yerde Ne Gökte, İzmir'de

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün 140 yıllık fotoğraflarından oluşan 'Ne Yerde Ne Gökte/ Bergamalılar: Çok Katmanlı Bir Kültürün Aktörleri' isimli fotoğraf sergisi Bergama'dan sonra Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde açıldı

Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi fotoğraf arşivinden seçilen 'Ne Yerde Ne Gökte/ Bergamalılar: Çok Katmanlı Bir Kültürün Aktörleri' adlı fotoğraf sergisi, Çetin Emeç Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi 30 Kasım'a kadar açık kalacak.

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yürüttüğü arkeolojik araştırmalar ve kültürel mirası koruma çalışmaları dahilinde gerçekleştirilen sergi; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı'nın (BERKSAV) yakın işbirliğinde düzenlendi.

Sergi açılışında konuşan Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi'nden sergi organizatörü Arkeolog Dr. Ulrich Mania serginin içeriğini ve amacını şöyle anlattı: Ne Yerde Ne Gökte sergisinde izleyici hem Bergama fotoğrafları hem de Bergama'dan yolu geçmiş farklı kişilerin Bergama ile ilgili ifadeleriyle karşılaşır. Bu ifadeler ve Bergama'nın, Antik Dönem'den Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları dönemleri ile Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan çok katmanlılığı ile ilgili bilgimiz, fotoğrafları yorumlamamızı sağlar. Ve bu yorumlama imkanı bizi "nostaljik kurgunun" ötesine taşır.

140 yıllık fotoğraflar var

Sergide izleyiciye sunulan fotoğrafların, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi fotoğraf arşivinden yapıldığını ve 140 yıllık bir zaman dilimini kapsadığını belirten Mania, "Tüm fotoğrafçıların isimlerini maalesef bilmiyoruz. Fotoğrafların çoğu Pergamon kazı fotoğrafçıları tarafından çekilmiştir. Bunların yanında tanınmış tarihi fotoğraf atölyelerine ait fotoğraflar kullanılmıştır. Gördüğünüz fotoğrafların önemli bir kısmı ise Elizabeth Steiner tarafından çekilmiştir. Kendisi 30 yıldan uzun bir süre için Pergamon kazı fotoğrafçısı olarak çalışmıştır. Elizabeth Steiner memleketim diye bahsettiği Bergama'yı, Bergamalıları ve onların zanaatlerini çok sevmiştir. 20 yıl önce Almanya'ya dönmesine rağmen birçok Bergamalı hala onu sevgiyle hatırlamaktadır." dedi.

İzleyenleri geçmişin izinden bugüne çağıran sergi 30 Kasım'a kadar görülebilecek.