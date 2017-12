Nil Karaibrahimgil'den kızlara tavsiye: Tek taşınızı kendiniz alın

ÜNLÜ sanatçı Nil Karaibrahimgil, 2018 Nil'in Kızları Takvimi'nin ilk imza gününü D&R Akasya'da gerçekleştirdi. Karaibrahimgil'in kızlara tavsiyesi ise "Tek taşınızı kendiniz alın" oldu.

Yıllardır kız çocuklarına yardım etme hayali kuran ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliği ile 'Nil’ in Kızları Burs Fonu'nu kurdu, ardından burs fonuna katkı amacıyla '2018 Nil'in Kızları Takvimi'ni hazırladı. Nil'in hazırladığı takvim, D&R mağazalarında ve dr.com.tr'de satışa sunuldu. Ünlü sanatçı takvimin ilk imza gününde D&R Akasya'da hayranlarıyla bir araya geldi. Hayranları, Nil Karaibrahimgil ile tanışmak ve takvimi imzalatmak için saatler öncesinden sıraya girdi.





Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında heyacanını gizleyemeyen ünlü sanatçı takvimin çıkış hikayesini şöyle anlattı:





"Emre Güner ile mesajlı fotoğraflar çekmiştik. Ardından 'Bunu nasıl değerlendirelim', 'Kızlara nasıl ulaşalım' diye düşündük. Türk Eğitim Vakfı ile yaptığımız işbirliği sonucu 'Nil'in Kızları Burs Fonu'nu kurduk. Takvimimiz herkesin destekleyebilmesi için bu senenin sonunda çıktı. Çektiğimiz bu fotoğraflar da 2018 Nil'in Kızları Takvimi'nde yer aldı. D&R'larda da satışa sunuldu."





"12 AYDA 12 AYRI MESAJ VAR"





Kız çocuklarına vermek istediği tüm mesajları 12 ayda tek tek yazdığını belirten Karaibrahimgil, "Bütün mesajlar bu takvimde yer aldı. 12 ay boyunca, her ay bir mesajı kendilerine söyleyebilirler, içselleştirebilirler. Ben söylemek istediğimi çoğu şeyi aslında şarkılarım ve yazılarımda söylüyorum. Bu mesajları da üzerime yazarak onlara daha çok cesaret vermek istedim. Takvimde yer alan tüm mesajlar kız çocuklarına tavsiyem. Ama onlara tek bir tavsiye vermem gerekirse, tek taşlarını kendileri alsınlar derim" diye konuştu.





"13 YILDIR TANIŞMAYI BEKLİYORUM"





Uzun yıllardır Nil Karaibrahimgil'i takip ettiğini söyleyen hayranlarından Seray Selan da 2004 yılından bu yana sanatçıyla tanışmak istediğini söyledi. Karaibrahimgil'i her zaman örnek aldığını anlatan Selan, "Hayat tarzı, yaşam felsefesi, yazdıkları söyledikleri her zaman ilgimi çekiyor. Bu nedenle kendisiyle tanışmayı çok istedim" şeklinde konuştu.





"NİL BENİM İDOLÜM"





Karaibrahimgil'in şarkılarıyla büyüdüğünü belirten Aslı Söğütlü de "Bütün şarkılarını dinledim, yazılarını okudum, videolarını izledim. Nil Karaibrahimgil idolüm kendisini çok seviyorum" diye konuştu. Sanatçıyla tanışma heyacanı yaşayan Burak Ber ise Karaibrahimgil'in gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini çok beğendiğini belirterek, "Türkiye'de bu bilinç çok fazla yok. Kız çocuklarıyla ilgili bilincin oluşmasında Karaibrahimgil'in çalışmaları büyük bir imkan" ifadelerini kullandı. İmza gününün en küçük konuklarından 11 yaşındaki Bade Sertdemir ise sanatçıyı çok sevdiğini en beğendiği şarkısının ise 'Kanatlarım var ruhumda' olduğunu söyledi.



Sanatçının fotoğraflarından oluşan sınırlı sayıda takvim Emaar, Kanyon, Trump, Zorlu, Akmerkez, Akasya’daki D&R mağazalarında ve www.dr.com.tr’ de satılacak ve elde edilecek gelirin tamamı da "Nil'in Kızları Burs Fonu"na aktarılacak.

