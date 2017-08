Nilgün Belgün: Dizilerden çok çektim, Youtube kanalı açacağım

'İlişkiler Komedisi' adlı gösterisiyle İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne alan ünlü oyuncu Nilgün Belgün, " Çok çektim dizilerden, şartları çok zor. Dizi projesi yok ama Youtube kanalımı açacağım. İçeriğini söylemiyorum ki çalınmasın. Ben bir yapıp çıkayım, ondan sonra içeriğini herkes öğrenir. Ekim'de çekimlere başlayacağız. Bir şirketle anlaştık, bana ait, kendime özel bir şey yapmayı düşünüyorum" dedi

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün ve Yazar Aşkım Kapışmak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Folkart sponsorluğunda İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde 'İlişkiler Komedisi' adlı gösteri yaptı. İzmirlilerin kıyasıya güldüğü gösteride kadın erkek ilişkileri ele alındı. Oyun öncesinde İzmir Fuarı, gösterileri ve yeni sezon projelerine ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulunan Nilgün Belgün ve Aşkım Kapışmak, İzmir'in ve İzmir Fuarı'nın kendileri için çok önemli olduğunu ve İzmir'de olmaktan son derece keyif aldıklarını söylediler.





"AŞKIM KAPIŞMAK İLE İLK PROGRAMIMIZ"





İlişkiler Komedisi'nde her türlü ilişkiyi masaya yatıracaklarını belirten ünlü oyuncu Nilgün Belgün, "Aşkım Kapışmak ile ilk programımızı yapacağız. İlişkiler Komedisi diye her türlü ilişkiyi masaya yatırıyoruz. İlişkilerle ilgili küçük skeçler yapıyoruz. Yaptığımız iş aslında bütün ilişkileri kapsıyor ama biz bu gece burada kadın-erkek ilişkilerini işleyeceğiz" diye konuştu.





"İLK PROFESYONEL OYUNUM HANELER'İ İZMİR FUARI'NDA OYNAMIŞTIM"



İzmir Fuarı'na gelince çok duygulandığını aktaran Belgün, "Buraya geldim o kadar duygulandım ki, yıllar evvel bir çok sanatçı fuarda oyun oynuyordu ve kapıda atlı polisler gezerdi. Bu söylediklerim 76 yılındaydı. Sonra bende 'Devekuşu Kabare' ile geldim.Hatta biz İzmir Fuarı'na geldiğimiz zaman 3 ay İzmir'de kalıyorduk. Hiç unutmuyorum ilk profesyonel oyunum 'Haneler'i burada oynadım, onda da 3 ay kaldım. Ondan sonraki hayatımda her sene değişik tiyatrolarla Dormen Tiyatrosu'yla, Ali Poyrazoğlu'yla, buraya turneye geldim. İzmir Fuarı'na alışkınım ve çok yakınım" ifadelerini kullandı.





"İNŞALLAH BEN DE FERHAN GİBİ 20'NCİ YILIMI KUTLARIM"



'Aşk ve Komedi’nin 500’üncü oyununu 23 Ekim’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahneleyip 41'nci sanat yılını kutlayacak olan Belgün, "Tiyatro oyuncusu olduğum için hep tekst ile çalışıyorum. Provalarım iyi gidiyor. Nasıl ki Ferhan Şensoy 20'nci yılını kutluyorsa bende 5'inci yılımdayım, inşallah benim gösterimde Ferhan Şensoy gibi olur. Gösterimden çok umutluyum, Türkiye'de tek kadınım bunu yapan, hele İzmir'de kıyamet koptu 10 kere geldim İzmir'e hala istiyorlar yine geleceğim tabi ki seneye" şeklinde konuştu.





"YENİ FİLMDE GONCA VUSLATERİ'NİN ANNESİNİ OYNUYORUM"





BKM'nin yapımcılığında yeni bir film projesi olduğunu ve filmin İzmir'de çekileceğini aktaran Belgün şunları söyledi:



"Çekimler 6 Eylül'de başlıyor 1 ay sürecek. Filmde Gonca Vuslateri'nin annesini oynuyorum, senaryosu çok güzel. Vuslateri'ni benim gençliğime benzetiyorlarmış. Ben 5 yıldır dizi yapmıyorum. Gönlüme göre rol olmuyor. Dizi şartları da çok ağır. İstiyorum ki hem gönlüme göre rol olsun, hem de şartları bana uygun olsun. Çok çektim dizilerden, gerçekten çok zor şartlarda çalıştım. 5 senedir gösterine ağırlık verdim. Ama bir gün öyle bir dizi gelir ki dayanamam oynarım. Hiç bir şeye acelem yoktur hayatta, yeter ki doğru zamanda doğru yerde olayım. Mesela Youtube kanalımı açacağım. Artık hayat orada, onunla ilgili projeler yapıyorum. İçeriğini söylemiyorum ki çalınmasın. Ben bir yapıp çıkayım, ondan sonra içeriğini herkes öğrenir. Ekim'de çekimlere başlayacağız. Bir şirketle anlaştık, bana ait, kendime özel bir şey yapmayı düşünüyorum."





AŞKIM KAPIŞMAK: İZMİR YAPTIĞIMIZ İÇİN KARŞILIĞINI BULABİLDİĞİMİZ BİR ŞEHİR



İzmir'in kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen yazar Aşkım Kapışmak ise,"İzmir eğitimlerim,seminerlerim,gösterilerim için çok değerli çünkü yaptığımız işin karşılığını çok rahat bulabildiğimiz bir şehir.Zaten bir şey yapıyorsak çıkış noktamız ya İstanbul ya İzmir oluyor. Fuar sanat,müzik,dans,eğlence ve kültürel aktivitelerin yoğun ve iç içe olduğu bir yer. İzleyici geldiği zaman birçok etkinliğe katılıp seçim yapabiliyor. Katılım çok iyi, sponsorlar çok iyi desteklemiş. Ben İzmir Fuarı'nı önemsiyorum keşke her ilde yatırımın dışında bu kadar karşılık bulabilse, yapılabilse yine keyifli bir akşam geçecek diye düşünüyorum" dedi.





"İNSANLARIN İLİŞKİLERİNDE YAŞADIĞI PROBLEMLERİ KONUŞACAĞIZ"



İlişkiler Komedisi'nin herkesin ilişkisinde,evliliğinde yaşadığı problemleri masaya yatıracaklarını aktaran Kapışmak, "Biz komedileri buraya getirirken şunu düşündük. Aslında bir şey çözmeye çalışmak yerine o şeyi gerçekten anlamaya çalışmak çok önemli. Herkesin ilişkisinde,evliliğinde yaşadığı problemleri ben biraz bilimsel-ilim yoluyla, Nilgün Belgün hem oyunculuk hem de deneyimlerinden yola çıkarak ortaya çıkaracağız. Hem sunum, hem söyleşi adını tam koyamadık ama keyifli bir program olacak" açıklamalarında bulundu.





AŞKIM KAPIŞMAK TEMATİK BİR HABER KANALINDA PROGRAM YAPACAK





22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hem dünyada hem Türkiye'de bir ilk yaparak zihinsel bir terapi gösterisini müzikhol bir sürece dönüştüreceklerini anlatan Kapışmak şöyle konuştu:



" Biraz stand up biraz müzik olacak içinde, sonra onun bir Amerika bide Avrupa turnesi var. Ekim sonunda da kanal adı vermeyeyim ama tematik bir haber kanalı diyebilirim. Bir hafta kaldı anlaşma yapmamıza, yıllardır yapmaya çalıştığım, çok teklif geliyordu ama ben magazinin olmadığı bir şey yapmaya çalışıyordum. Birebir masa sohbeti içerisinde terapilerin, küçük dramaların olduğu televizyon programı başlıyor. Tek başıma yapacağım, ünlü bir konukla işte bu kişi sanattan,siyasetten, futbol dünyasından olabilir . Onların iç dünyalarını çıkartıp, küçük oyuncaklarla yapacağız bunu, tasarım yaptık. Değişik bir format inşallah o yolunu bulacak. Ekim sonunda başlayacağız, Harbiye'den sonra gösterisini DVD yapacağız bide kitap çıkacak. Seneye de en son kitabım 'Üzümlü Kek' Cem Yılmaz'ın çok sevdiği desteklediği 'içinde olmak istiyorum' dediği bir kitap o da film olacak, onun çalışmaları başlıyor şimdi."