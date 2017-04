Nisan'da 4 film İzmirli ile buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sinematek gösterimi, bu ay “Kara Mizah” konulu 4 önemli filmle izleyici karşısına çıkacak. Gösterimler İzmir Sanat ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her ay düzenlediği Sinematek gösterimleri, Nisan ayında yine birbirinden filmlere evsahipliği yapacak. “Kara Mizah” konulu “Yumuşak Kalpler”, “Arsenik Kurbanları”, “Harry'nin Derdi” ve “Brian'ın Hayatı” adlı filmler, İzmir Sanat ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.





Komedi sevenler için



Robert Hammer'ın yazıp yönettiği Yumuşak Kalpler (Kind Hearts and Coronets) filminin başrollerinde usta oyuncular Dennis Price, Alec Guinness ve Valerie Habson yer alıyor. Chalfont Dükü Louis Mazzini'nin idam edilmeden bir gün önce yazmaya başladığı anı kitabından yola çıkarak hatırlamaya başladığı geçmişini konu alan filmde Louis'in yaşamı o an yapılan bir flashback ile anlatılıyor. Komedi türündeki film, 7 Nisan saat 20.00'de İzmir Sanat'ta, 12 Nisan saat 19.00'da da İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda izlenebilecek.







Eğlenceli ve sürükleyici



Sinemanın dahi yönetmeni, sinema tarihine damga vuran yönetmenlerden Frank Capra'nın Arsenik Kurbanları (Arsenic an Old Lace) adlı filmi, 14 Nisan Cuma günü İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. İzmir Sanat’taki film saat 20.00'de başlayacak. Eğlenceli ve sürükleyici filmin başrollerinde Cary Grant, Priscilla Lane ve Raymond Massey var.





Hitchcock klasiği



Efsane yazar ve yönetmen Alfred Hitchcock'un “Harry'nin Derdi” (The Trouble With Harry) adlı filmi, John Forsythe, Shirley MacLaine ve Edmund Gwenn gibi usta oyuncuların ortaya koyduğu harika bir “kara mizah” örneği.. 21 Nisan saat 20.00'de İzmir Sanat'ta gösterilecek film, 26 Nisan saat 19.00'da Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda tekrarlanacak.





2000 yıl önceki öykü



28 Nisan Cuma günü İzmir Sanat'ta gösterilecek film ise “Brian'ın Hayatı”.. Yönetmenliğini Terry Jones'un yaptığı, İngiliz komedi grubu Monty Python'ın 1979 yılı yapımı olan film, zaman içinde kült-film olarak kabul edildi. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric idle ve Michael Palin'nin oynadığı filmde, üç bilge adamın 2000 yıl önce Meryem Ana'ya yaptıkları ziyaret sırasında yanlış b ir mağaraya girip orada bir bebek bulmalarıyla başlayan macerayı ve bebeğin İsa sanılmasıyla ortaya çıkan trajikomik olayları anlatıyor.